Fregene, pino crolla su un’abitazione e un’auto su Viale Tirrenia: l’opposizione chiede controlli sulle alberature

Il cedimento, durante il temporale, riaccende il dibattito sulla sicurezza degli alberi

Un pino è crollato nella notte in viale Tirrenia, a Fregene, durante il forte temporale che ha interessato il territorio. L’albero è finito su un’abitazione e su un’auto, riportando al centro dell’attenzione il tema della sicurezza delle alberature e della prevenzione dei cedimenti.

Sull’episodio intervengono i gruppi di opposizione in Consiglio comunale, che esprimono vicinanza alle persone coinvolte e chiedono all’Amministrazione di fare chiarezza sui controlli effettuati sull’albero e sulle verifiche previste per le altre piante presenti nella zona.

La questione era già stata sollevata in Consiglio comunale lo scorso 29 luglio, con la presentazione della mozione prot. 130627/2026, attraverso la quale l’opposizione aveva chiesto una mappatura georeferenziata delle alberature potenzialmente pericolose su tutto il territorio di Fiumicino.

“La proposta era stata respinta dalla maggioranza con 9 voti contrari e 5 favorevoli, come risulta dal portale ufficiale delle sedute consiliari – rimarcano i gruppi di opposizione – La mozione prevedeva di affidare le verifiche di stabilità degli alberi a professionisti qualificati, dando priorità alle alberature situate in prossimità di scuole, parchi, fermate del trasporto pubblico e strade particolarmente frequentate”.

“Tra le misure richieste – spiegano – figuravano anche un piano pubblico con tempi e risorse per gli interventi di messa in sicurezza, gli eventuali abbattimenti laddove necessari sulla base delle valutazioni tecniche e la piantumazione di almeno un nuovo albero per ogni esemplare rimosso, compatibilmente con l’idoneità dei siti”.

“Spetta ai tecnici accertare le cause del cedimento – ribadiscono – Al sindaco e alla Giunta chiediamo di chiarire quando il pino di viale Tirrenia sia stato controllato l’ultima volta, con quale esito e se fossero già arrivate segnalazioni”.

La richiesta riguarda anche il resto del territorio comunale. L’opposizione sollecita infatti la pubblicazione del programma delle verifiche previste a Fregene e nelle altre località di Fiumicino, con l’indicazione delle aree considerate prioritarie e delle date degli interventi.

Dopo quanto accaduto in viale Tirrenia, i gruppi di opposizione tornano quindi a chiedere che la proposta di mappatura delle alberature venga riportata all’attenzione del Consiglio comunale. Tra gli obiettivi indicati anche l’attivazione di un canale chiaro attraverso il quale i cittadini possano segnalare gli alberi che destano preoccupazione e conoscere gli sviluppi delle verifiche e degli eventuali interventi.