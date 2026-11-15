Parco Leonardo: diverse persone hanno accusato bruciore agli occhi e difficoltà respiratorie: scatta l’intervento dei soccorsi

Intervento dei Vigili del Fuoco per verificare la qualità dell’aria nell’area commerciale. Situazione tornata alla normalità, ma restano da chiarire le cause

di Fernanda De Nitto

Nella tarda mattina di oggi i Vigili del Fuoco, congiuntamente alle Forze dell’Ordine e al personale sanitario dell’Ares 118 sono intervenuti al Parco Leonardo, a seguito delle segnalazioni di alcuni cittadini e frequentatori dell’area commerciale, rispetto ad un possibile episodio di irritazione dell’aria.

Infatti, sono diverse le persone che nella mattinata hanno accusato fastidi alle vie respiratorie e agli occhi, con tosse e bruciore. Per tale ragione sono stati prontamente allertati i Vigili del Fuoco i quali, intervenuti sul posto, hanno provveduto a verificare, con idonee strumentazioni e mezzi, lo stato di salubrità dell’aria nella zona.

In poco tempo, fortunatamente, la situazione è tornata alla normalità, mentre sono ancora in corso gli accertamenti necessari ed utili a comprendere le effettive cause che hanno provocato tale accadimento.

Le indagini, a cura degli organi competenti, valuteranno ogni probabile motivazione, andando anche ad analizzare il sistema di videosorveglianza presente nella zona, al fine di chiarire ogni eventuale responsabilità o plausibile danno.

Il Comitato di Quartiere Parco Leonardo, attraverso un messaggio sui social, ha rassicurato cittadini, lavoratori e frequentatori del centro commerciale, invitando ad evitare allarmismi su cause ed ipotesi non ancora accertate. L’organizzazione ha ringraziato, altresì, i Vigili del Fuoco, le Forze dell’Ordine e il personale dell’Ares per il tempestivo intervento.