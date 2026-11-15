Fiumicino, corteo contro il porto crocieristico e lo sgombero dei Bilancioni (VIDEO)

In centinaia alla manifestazione promossa dal Collettivo No Porto. Chiesto un confronto con le istituzioni, il 1° dicembre Consiglio comunale straordinario

Un lungo “fiume” di persone, tra cui tanti giovani, al grido ripetuto di “No porto!”. In centinaia hanno sfilato nel pomeriggio a Fiumicino in un corteo di protesta, lanciato dal Collettivo No Porto, contro lo sgombero dei Bilancioni al vecchio Faro, avvenuto giovedì 12 novembre, e contro il progetto del porto turistico-crocieristico.

Presente un dispositivo di forze dell’ordine e polizia locale. Dalla darsena portuale, tra slogan, testimonianze, musica, bandiere e striscioni, i manifestanti hanno marciato per le strade della città, passando anche per il Lungomare della Salute, fino alla Liburna romana, in via del Faro, per “difendere la costa, il mare e i nostri beni comuni dalla speculazione e da colate di cemento”.

Hanno partecipato numerosi cittadini e associazioni, tra cui il Comitato dei Tavoli del Porto, Scienza Radicata, Ostia Antifascista, Canto d’Inizio e altre realtà che criticano da anni il progetto del porto crocieristico nella stessa zona del vecchio Faro e rivendicano che “fino ad oggi, da oltre 10 anni, i Bilancioni hanno rappresentato presidi di cultura, libero pensiero e socializzazione, portati avanti da associazioni e cittadini che hanno restituito vita ad un’area altrimenti abbandonata”.

“Decidiamo noi il futuro del nostro territorio: dopo 13 anni non abbiamo intenzione di fare un passo indietro”, hanno sottolineato i promotori e le associazioni, che chiedono di fermare lo sgombero dei Bilancioni, sei dei sette oggi insabbiati. Erano palafitte di pesca, luogo storico di cinema, “e sono diventati un pezzo di paesaggio e di storia sociale: raccontano una Fiumicino che viveva del mare prima di guardarlo solo dall’alto degli aerei”.

Chiesto un confronto pubblico con le istituzioni competenti, le associazioni e i cittadini per tutelare e valorizzare i Bilancioni come bene culturale e paesaggistico della città, ad esempio con un parco naturalistico. Il 1° dicembre è in programma un Consiglio comunale straordinario sulla vicenda.