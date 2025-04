Una marea di bikers a Fiumicino per l’iniziativa “Mettiamo in moto il Cuore” (VIDEO)

Una volta giunti sul posto i motociclisti, insieme ai volontari delle associazioni, si sono prodigati affinché tutti i partecipanti potessero salire sulle moto

di Fernanda De Nitto

Una marea di bikers ha invaso le strade di Isola Sacra e Fiumicino per l’iniziativa di solidarietà e inclusione “Mettiamo in moto il cuore”, organizzato dalla “Rm Bikers For Children” e dedicato alle Associazioni “Il Cuore di Cristiano Associazione per l’Oncologia Pediatrica e la Disabilità Infantile Odv-Ets” e “Il Colibrì”.

Gli appassionati delle due ruote si sono dati appuntamento presso il Plateatico di Via Foce Micina per poi raggiungere con un lungo corteo Largo Paolo Borsellino dove attenderli, entusiasti ed incuriositi, vi erano i ragazzi delle associazioni. Un tripudio di motori ruggenti ha accolto le ragazze ed i ragazzi che attendevano il loro arrivo presso la piazza di Isola Sacra dedicata al giudice barbaramente ucciso a Palermo. Una volta giunti sul posto i motociclisti, insieme ai volontari delle associazioni, si sono prodigati affinché tutti i partecipanti potessero salire sulle moto, per vivere l’esperienza di un vero rider. Tra commozione e divertimento i ragazzi sono montati in sella dei numerosissimi mezzi presenti in loco, indossando il casco e rispettando tutte le direttive in materia di sicurezza.

Presenti all’iniziativa di solidarietà, patrocinata dall’Amministrazione Comunale di Fiumicino, l’Assessore alle Politiche Sociali Monica Picca, insieme con la Presidente dell’Associazione “Il Cuore di Cristiano”, Loredana Vagni, la Presidente dell’Associazione “Il Colibrì” Elena Gagliardi e tutti i responsabili delle organizzazioni motociclistiche che hanno voluto aderire con partecipazione, collaborazione e divertimento all’evento di inclusività.

La carovana si è poi trasferita presso il Salsedine dove le associazioni hanno organizzato un mercatino con i prodotti artigianali che caratterizzano le ragazze e i ragazzi del Colibrì, i quali si impegnano con creatività, abilità ed ingegno nel realizzare borse, portafogli, cinture e quant’altro riconducibile alla lavorazione della pelle. L’evento si è poi concluso con un gradito e divertente momento conviviale tra motociclisti e partecipanti dell’Associazione, nel segno della solidarietà e della gioia. Rm Bikers for Children è un gruppo di volontari, motociclisti e zavorrine, fondato da Claudio Cerrone, che si impegna del portare sorrisi e aiuti concreti a giovani e bambini con gravi malattie o situazioni speciali. Tutto il numeroso gruppo di biker si mobilita donando momenti di svago, come giri in moto, ed anche nel sostenere, con donazioni, enti sociali, famiglie in difficoltà e comunità bisognose.

La missione, perfettamente riuscita per questo evento da parte dell’organizzazione, è quella di cercare di offrire sorrisi alle famiglie, soprattutto per fare dimenticare per un po’ le difficoltà, attraverso la gioia e l’emozione di un giro in moto indimenticabile per tutti i ragazzi che oggi hanno avuto occasione di cavalcare i bolidi per percorrere le vie cittadine di Fiumicino.