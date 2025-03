Un nuovo sportello per le imprese nel comune di Fiumicino

Baccini: “L’apertura di questo sportello consentirà di sostenere le nostre piccole e medie imprese”

di Fernanda De Nitto

E’ stato presentato il nuovo “Sportello Impresa” attivo presso gli uffici dell’Area Sviluppo Economico, operativo durante gli orari di apertura al pubblico, presso la sede comunale di Piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa.

Tale servizio di informazione alla PMI del territorio comunale si definisce come punto di assistenza relativa, ad esempio, al supporto per il reperimento di finanziamenti e per il sostegno alla crisi ed alla crescita aziendale, incentivando l’accesso al credito e ai mercati finanziari, al fine di assistere le aziende nei processi di innovazione, sviluppo di idee imprenditoriali ed internazionalizzazione, nonché nelle attività di risanamento e ristrutturazione aziendale.

A presentare lo sportello il Sindaco Mario Baccini, il Presidente del Consiglio Comunale Roberto Severini, l’Assessore alle Attività Produttive Raffaello Biselli, il Dirigente dell’Area Sviluppo Economico Giuseppe Galli insieme con i rappresentanti dello Studio Associato Ixvos S.r.l., l’Avv. Armando Di Nosse e il Dott. Remo Rogo. La società responsabile del servizio è stata individuata secondo le procedure imposte dal codice dei contratti, attraverso un’indagine di mercato e di manifestazione d’interesse.

“L’apertura di questo sportello consentirà di sostenere le nostre piccole e medie imprese attraverso un servizio di accompagnamento ed assistenza a cittadini, imprese e startup. L’attenzione dell’Amministrazione sarà anche rivolta alla riduzione e alla digitalizzazione delle procedure burocratiche per l’apertura di nuove attività, in quanto ai cittadini dovranno essere garantiti tempi certi e improrogabili nell’espletamento delle pratiche, oltre che servizi di formazione ed educazione finanziaria e di sviluppo delle idee imprenditoriali. Una volta avviato il servizio lo sportello potrà essere successivamente aperto anche presso la futura sede decentrata di Aranova” ha dichiarato il Sindaco Mario Baccini.

“Lo Sportello Impresa rientra tra gli obiettivi strategici approvati nel Documento Unico di Programmazione, che prevedeva l’attuazione di politiche di sviluppo economico locale accompagnando le imprese per il reperimento di finanziamenti e per incentivare la crescita aziendale – ha affermato l’Assessore Raffaello Biselli – Per ciò che concerne l’accesso al credito è intenzione dell’Amministrazione promuovere accordi con il sistema bancario e le organizzazioni imprenditoriali, per la realizzazione di proposte progettuali innovative, a cui potranno usufruire tutte le numerose imprese presenti nel comune”.

“L’affidamento, di durata annuale, del servizio di informazione e di assistenza alle imprese del territorio comunale riguarderà – spiegano i referenti dello Studio Associato Ixvos S.r.l. – la gestione e lo sviluppo aziendale, il marketing, l’ideazione e la progettazione d’impresa, l’assistenza per l’accesso a finanziamenti agevolati e non ed il risanamento e ristrutturazione aziendale. Ai servizi dello sportello possono rivolgersi tutti i titolari di piccole e medie imprese ma anche liberi professionisti operanti nel territorio di Fiumicino”.