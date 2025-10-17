“Un attacco alla democrazia”: la Lista Civica Ezio al fianco del giornalista Sigfrido Ranucci

Meloni, Miccoli e Petrillo: “Ranucci e Report restano un baluardo di legalità e informazione libera”

“Come gruppo consiliare della Lista civica Ezio intendiamo esprimere parole di dura condanna per l’attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, voce libera, autorevole e indipendente del giornalismo italiano” lo dichiarano i Consiglieri comunali della Lista Civica Ezio Paola Meloni, Giuseppe Miccoli e Angelo Petrillo.

“Ranucci e Report rappresentano un baluardo dell’informazione un pilastro forte in difesa della legalità senza colori ed appartenenze – sottolineano – Più volte è stato vittima di intimidazioni, ha raccontato tante delle sue battaglie anche in occasione del Festival della Politica dell’Associazione Quote Merito, nel quale ha presentato il suo libro tra gli applausi dei tantissimi presenti”.

“Di Fiumicino – aggiungono – si è interessato anche con le sue inchieste a proposito del porto crocieristico e degli appalti, cercando di approfondire aspetti spesso meno conosciuti ai cittadini in ottemperanza al diritto all’informazione che dovrebbe essere sacro sempre, ovunque e comunque”.

“Stavolta siamo ben oltre le minacce, atti del genere non mettono soltanto in pericolo la vita della persona, ma minano le fondamenta della democrazia e delle basi fondamentali di quella civiltà senza la quale nessuna società sana può sopravvivere” concludono Paola Meloni, Giuseppe Miccoli e Angelo Petrillo