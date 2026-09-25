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Scritto da Fiumicino Online - venerdì, 25 Settembre 2026

Treni, lavori al Pigneto: modifiche e cancellazioni tra Tiburtina e Ostiense dal 2 al 4 ottobre

Stop parziale alle linee FL1 e FL3, deviazioni per Intercity e Intercity Notte. Regolare il Leonardo express da e per Fiumicino Aeroporto

 

 

di Dario Nottola

 

 

Nel fine settimana del 2-4 ottobre, a partire dalla sera del venerdì fino alla domenica, la circolazione ferroviaria subirà modifiche tra Roma Tiburtina e Roma Ostiense per lo svolgimento delle attività necessarie alla realizzazione della fermata di Pigneto.

 

I lavori comporteranno modifiche alla circolazione per i treni del Regionale di Trenitalia (Gruppo FS) delle linee FL1 Orte – Fiumicino Aeroporto (i treni saranno cancellati tra Roma Tiburtina e Roma Ostiense. Attiva la circolazione solo sulle tratte Orte/Poggio Mirteto/Fara Sabina – Roma Tiburtina e viceversa e Roma Ostiense – Fiumicino Aeroporto e viceversa) e FL3 Roma – Cesano/Viterbo (i treni saranno limitati/originari a Roma Ostiense). Il servizio Leonardo express da/per Fiumicino Aeroporto sarà regolare.

 

 

I treni Intercity Milano-Napoli/Salerno, Milano-Reggio Calabria e Intercity Notte Torino-Salerno e Milano-Siracusa/Palermo – solo nelle giornate di sabato e domenica – subiranno deviazioni di percorso con perdita di alcune fermate e variazioni di orario. Previsto servizio di autobus per le tratte cancellate dei treni Intercity.

 

Le modifiche ai servizi Intercity Notte possono avvenire anche nella giornata di venerdì.

 

 

 

 

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