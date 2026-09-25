Fiumicino punta sulla “Storia Viva”: l’antica Roma diventa esperienza

Studenti protagonisti ai Porti imperiali dopo l’accordo con il Parco archeologico di Ostia antica. Sabato 26 settembre rievocazione serale al Museo delle Navi

di Dario Nottola

A margine della “storica” firma oggi del Protocollo d’intesa, nei Porti imperiali di Claudio e Traiano, tra il Comune di Fiumicino ed il Parco archeologico di Ostia antica, gli alunni della scuola di Parco Leonardo, oltre ad ammirare “Le Colonnacce”, hanno potuto assistere ad una dimostrazione rievocativa a cura di due rappresentanti dell’Associazione Culturale Suadela con il loro banco, comprendente utensili da cucina e non solo dell’antica Roma, e sulle azioni di vita quotidiana dei romani.

L’associazione vanta una notevole esperienza nell’ambito dell’organizzazione di eventi Rievocazione storica, con una particolare attenzione al territorio di Fiumicino e di Roma, realizzando progetti in collaborazione con il Parco Archeologico di Ostia Antica, con il progetto “Ostiensia”, ed ora con il Comune di Fiumicino per la promozione delle Giornate Europee del Patrimonio 2026.

Obiettivo, promuovere il patrimonio artistico, architettonico, archeologico e storico del territorio in modo immediato e adatto ad ogni fascia di età, attraverso la comprensione di usi e costumi del passato e rivivendo fatti storici e spaccati di vita quotidiana accaduti nei luoghi secondo la formula denominata “Storia Viva”.

Aumentando la visibilità e l’interesse turistico di tali luoghi anche il territorio di Fiumicino potrà godere di un impulso turistico ed economico, legato ad un concetto di valorizzazione e miglioramento della fruizione dei luoghi di cultura.

Tali aspetti economici e turistici stanno particolarmente a cuore al Comune di Fiumicino ed è per questo che ha deciso di promuovere con un evento di Rievocazione storica le GEP2026 nel suo territorio. E questo sabato 26 settembre, infatti, il Museo delle Navi ospita dalle 19.30 alle 22.30 “Ostiensia. Le navi raccontano. Commerci e rotte nel mondo romano” a cura proprio di Suadela Associazione Culturale, con una ricostruzione storica e un’attività didattica.