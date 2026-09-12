Trasporto scolastico, servizio attivo dal 21 settembre

Caroccia: “Una scelta necessaria per garantire un avvio organizzato ed efficiente”

Il servizio di trasporto scolastico del Comune di Fiumicino sarà attivo a partire da lunedì 21 settembre, anziché il 14 settembre come inizialmente programmato. La decisione è stata necessaria al fine di consentire il completamento di tutte le procedure organizzative necessarie. Il passaggio al nuovo gestore, la cui procedura contrattuale si è conclusa nel corso del mese di agosto, richiede infatti la definizione del piano delle linee, anche alla luce delle nuove iscrizioni pervenute.

E’ in corso inoltre il confronto tra l’Amministrazione comunale, la nuova società e le organizzazioni sindacali, per definire il passaggio dei lavoratori e le proposte di assunzione.

“La scelta di avviare il servizio il 21 settembre nasce dalla necessità di mettere la nuova società nelle condizioni di partire con un’organizzazione efficiente – dichiara l’Assessore al Trasporto Pubblico Locale, Angelo Caroccia – E’ fondamentale disporre degli orari provvisori di entrata e uscita degli alunni, che abbiamo già richiesto agli istituti scolastici e che, per la maggior parte, non sono ancora stati comunicati. Sono dati indispensabili per organizzare le linee al meglio. I giorni aggiuntivi consentiranno quindi di completare questo lavoro e di avviare il servizio il 21 settembre nelle migliori condizioni organizzative possibili.”