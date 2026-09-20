Trasporto scolastico, servizio al via il 21 settembre. Slitta quello per gli alunni con disabilità

Il Comune annuncia l’avvio regolare dopo il confronto sul personale: più ore per circa il 90% delle assistenti e otto addetti in più. Per il trasporto dedicato agli studenti con disabilità partenza rinviata al 28 settembre per il mancato accordo tra Octopus e Minerva

Il servizio di trasporto scolastico prenderà regolarmente avvio lunedì 21 settembre, al termine di una settimana durante la quale l’Amministrazione comunale ha seguito con particolare attenzione il passaggio al nuovo gestore e le questioni legate al personale impiegato nel servizio.

“Nel rispetto delle proprie competenze e senza entrare nei rapporti contrattuali tra aziende e lavoratori, Il Comune ha mantenuto un confronto costante con le parti coinvolte, con l’obiettivo di tutelare il personale e, al tempo stesso, garantire un servizio efficiente. – sottolinea l’Assessore al TPL, Angelo Caroccia – A seguito del confronto, circa il 90% delle assistenti vedrà riconosciuto un incremento delle ore lavorative rispetto alla proposta iniziale, mentre per gli autisti è stato mantenuto il monte ore previsto nel precedente appalto. Il nuovo servizio prevede inoltre otto assistenti in più, un aumento del personale per migliorare l’organizzazione e rendere il trasporto scolastico più efficiente.”

“Per quanto riguarda invece il servizio dedicato agli alunni con disabilità, l’avvio è stato posticipato a lunedì 28 settembre – prosegue – Il cambio di data è legato al mancato completamento dell’accordo tra la Cooperativa Octopus e la società Minerva, ancora impegnate nelle procedure relative al trasferimento del personale”.

“L’Amministrazione è estranea alle cause che hanno determinato quest’ultimo slittamento, trattandosi di una trattativa tra soggetti nella quale il Comune non ha competenza per intervenire. Comprendiamo le difficoltà che il rinvio può comportare per i ragazzi e per le loro famiglie e stiamo facendo tutto ciò che è nelle possibilità dell’Amministrazione per favorire una soluzione nel più breve tempo possibile.” conclude l’Assessore Caroccia