Trasporto scolastico per studenti con disabilità, Stasio: “Servono interventi immediati e maggiore flessibilità”

Il consigliere comunale richiama l’attenzione sulle difficoltà segnalate dalle famiglie e chiede una verifica del servizio con l’Amministrazione e la società affidataria

Le difficoltà nella gestione degli orari, dei percorsi e dell’assistenza agli studenti con disabilità riaccendono l’attenzione sul servizio di trasporto scolastico. A raccogliere le preoccupazioni delle famiglie è il consigliere comunale Mauro Stasio, che sollecita interventi tempestivi per garantire un servizio più flessibile e adeguato alle esigenze dei ragazzi. Stasio propone un confronto immediato tra Amministrazione comunale, uffici competenti, società affidataria e famiglie, chiedendo di valutare anche la possibilità di ripristinare una gestione specificamente dedicata al trasporto degli studenti con disabilità.

“Sto seguendo con particolare attenzione le difficoltà che alcune famiglie stanno incontrando nella gestione del trasporto scolastico dedicato agli studenti con disabilità. Lo faccio nella mia veste di consigliere comunale, ma anche con la sensibilità di un padre che conosce personalmente le esigenze e le difficoltà quotidiane delle famiglie con figli disabili” dichiara il consigliere comunale Mauro Stasio.

“Ritengo che il trasporto scolastico per questi ragazzi non possa essere considerato semplicemente un servizio di mobilità ma debba rappresentare una componente essenziale del diritto allo studio, dell’inclusione e del sostegno alle famiglie – ribadisce – Il nuovo affidamento del servizio è stato disposto sulla base di dati e informazioni forniti in fase di predisposizione della gara, che risultano attualmente oggetto di verifica. È quindi necessario accertare se le condizioni organizzative previste corrispondano effettivamente alle esigenze degli studenti e delle loro famiglie”.

“Le criticità emerse, soprattutto nella gestione degli orari, dei percorsi e della flessibilità necessaria per accompagnare ragazzi con particolari condizioni di salute, meritano risposte tempestive – sottolinea Stasio – Non possiamo pensare che le esigenze di un bambino con disabilità siano sempre compatibili con una programmazione rigida degli orari. Occorre un’organizzazione capace di adattarsi alle necessità delle persone, e non il contrario“.

“Per questo – aggiunge il consigliere – ritengo necessario avviare immediatamente, insieme all’Amministrazione comunale, agli uffici competenti e alla società affidataria, una verifica puntuale del servizio, coinvolgendo direttamente le famiglie interessate. Propongo in particolare di valutare il ripristino di una gestione specificamente dedicata al trasporto degli studenti con disabilità, anche attraverso il coinvolgimento dell’ambito sociale, qualora le verifiche tecniche e amministrative ne confermino la fattibilità”.

“Nel frattempo – prosegue – è indispensabile individuare correttivi immediati che garantiscano maggiore flessibilità, assistenza adeguata, continuità del servizio e un rapporto diretto con le famiglie. Sono convinto che l’Amministrazione comunale abbia tutta la volontà di affrontare e risolvere queste problematiche. Il nostro compito, come consiglieri di maggioranza, è contribuire a individuare le soluzioni, segnalando ciò che non funziona e collaborando concretamente per migliorarlo“.

“La tutela dei ragazzi con disabilità non è una questione di maggioranza o opposizione, ma una responsabilità che deve unire tutte le istituzioni. Le famiglie non chiedono privilegi. Chiedono semplicemente un servizio sicuro, affidabile e rispettoso delle particolari esigenze dei loro figli. Su questo obiettivo continuerò a impegnarmi personalmente, affinché alle giuste preoccupazioni delle famiglie seguano risposte concrete e tempestive” conclude il consigliere Mauro Stasio.