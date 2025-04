Trasporto Pubblico Scolastico, i lavoratori ancora in attesa di risposte sul futuro occupazionale

Opposizione: “È ora di passare dalle parole ai fatti, visto che il Comune ha bocciato il nostro Ordine del giorno”

Nella mattinata di oggi, giovedì 3 aprile, si è svolta una manifestazione dei lavoratori del Trasporto Pubblico Scolastico, ancora in attesa di risposte sul loro futuro occupazionale.

“Ad oggi, infatti, non è stato chiarito se verrà applicato il prolungamento biennale del contratto con Fratarcangeli o se, invece, si procederà con l’internalizzazione del servizio” lo dichiarano i Consiglieri Comunali: Ezio Di Genesio Pagliuca, Barbara Bonanni, Angelo Petrillo, Erica Antonelli, Paolo Calicchio, Paola Meloni, Giuseppe Miccoli e Fabio Zorzi.

“Ribadiamo con forza – incalzano – la nostra richiesta di internalizzazione dei servizi di bidellaggio e trasporto pubblico scolastico, avanzata in più sedi senza ottenere alcun riscontro concreto, nonostante le promesse dell’amministrazione. Crediamo che questa soluzione garantirebbe maggiore stabilità per i lavoratori e un servizio più efficiente per la collettività“.

“È ora di passare dalle parole ai fatti, non si può più perdere tempo e raccontare cose non vere, visto che il Comune ha anche bocciato il nostro Ordine del giorno. Per questo chiediamo subito Commissione. A supporto della nostra posizione vogliamo presentare a breve uno studio, anche in collaborazione con gli attori sociali che vorranno contribuirvi, per procedere con l’internalizzazione” concludono i Consiglieri Comunali dell’Opposizione