Scritto da Fiumicino Online - lunedì, 15 Settembre 2025

Trasporto Pubblico: potenziato il servizio per l’inizio dell’Anno Scolastico

Caroccia: “Vogliamo garantire alle famiglie un ritorno a scuola senza disagi, con un trasporto sicuro, efficiente e sostenibile”

 

 

A partire da oggi, 15 settembre, il Comune di Fiumicino potenzia il servizio di trasporto pubblico locale, con l’obiettivo di garantire una maggiore comodità e sicurezza per gli studenti, in particolare durante le fasce orarie di entrata e di uscita dalle scuole.

 

Sempre dal 15 settembre, in anticipo rispetto agli scorsi anni, sarà attivo anche il servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado. Il servizio sarà avviato in una fase di rodaggio organizzativo, in attesa della definizione ufficiale e completa degli orari dei diversi istituti scolastici presenti sul territorio. Le corse saranno organizzate per offrire alle famiglie un servizio che risponda alle esigenze dei più piccoli in modo puntuale e sicuro.

 

Potenziamenti e modifiche alle linee di trasporto:

 

– Linea 1 e Linea 2: A partire dal 15 settembre, le linee 1 e 2 saranno potenziate con corse aggiuntive, che collegheranno Fiumicino a Maccarese.

 

– Linea 5 e Linea 5 Bis: Per migliorare i collegamenti con il litorale e le zone limitrofe, la Linea 5 e la Linea 5 Bis saranno rinforzate con nuove corse dirette verso Ostia, consentendo agli studenti di raggiungere facilmente le scuole in quella zona durante gli orari di punta.

 

– Linea 14: È previsto un potenziamento della Linea 14 da Aranova a Maccarese

 

– Linee 3DX e 3SX: Le due linee, 3DX e 3SX, che collegheranno Fiumicino con Maccarese. Un’alternativa più rapida e diretta, soprattutto per gli studenti che frequentano le scuole della zona.

 

“Vogliamo garantire alle famiglie un ritorno a scuola senza disagi, promuovendo un trasporto pubblico sicuro, efficiente e sostenibile – dichiara l’Assessore al TPL, Angelo Caroccia – Ci rendiamo disponibili ad apportare eventuali modifiche e adeguamenti a orari e percorsi, compatibilmente con l’organizzazione complessiva del servizio. Desideriamo rassicurare studenti, famiglie e personale scolastico che il servizio di trasporto pubblico sarà gestito in modo puntuale e organizzato, non appena gli istituti scolastici avranno trasmesso i propri orari definitivi. Solo a seguito di tali comunicazioni, le aziende di trasporto potranno predisporre in maniera precisa la programmazione delle corse”.

 

 

