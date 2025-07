Tragliatella: DTP, dal 31 Luglio al 3 Agosto, per la “Sagra del Pollo Ruspante”

Chiusura al transito veicolare ed istituzione di divieto di sosta con rimozione forzata, in Piazza delle Pertucce

Da oggi, giovedì 31 Luglio, fino al 3 Agosto, nella località di Tragliatella, si terrà la Sagra del Pollo Ruspante. Per poter permettere il regolare svolgimento della manifestazione, sarà istituita la seguente disciplina traffico provvisoria per tutti i veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga ai divieti:

– Chiusura al transito veicolare ed istituzione di divieto di sosta con rimozione forzata, in Piazza delle Pertucce, 31 dalle ore 15.00 del 31 luglio 2025 alle 10.00 del 04 agosto 2025 e comunque fino al termine della manifestazione, ad esclusione dei mezzi di soccorso/emergenza. Tutti i varchi in entrate/uscita a garanzia della pubblica incolumità, sono interdetti a mezzo transenne.

– Chiusura al transito veicolare ed istituzione di divieto di sosta con rimozione forzata, in Via delle Pertucce nel tratto compreso tra Via del Casale di Tragliatella ed il civ. 43 per le giornate del 31 luglio 2025 e 01 e 02 agosto 2025 dalle ore 16.00 alle ore 24.00, per ciascuna giornata ed per il giorno 03 agosto 2025 dalle ore 09.00 alle ore 24.00, esclusi i mezzi di soccorso/emergenza, tutti i varchi in entrate/uscita a garanzia della pubblica incolumità, sono interdetti a mezzo transenne.