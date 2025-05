Tragliata: manifestazione per la sicurezza di via del Casale di Sant’Angelo

Sabato 17 maggio il sit-in di protesta chiedere maggiore sicurezza sulle arterie stradali

di Fernanda De Nitto

L’Associazione “I Due Liocorni ODV” ha organizzato per sabato 17 maggio, dalle ore 9.00, una manifestazione per chiedere maggiore sicurezza sulle arterie stradali di Tragliata, in particolare su Via del Casale di Sant’Angelo, una strada lunga 16 Km che collega la via Aurelia con la Braccianese.

I cittadini delle periferie nord dei comuni di Roma e Fiumicino e delle zone di Terzi, Ponton dell’Elce, Anguillara e Osteria Nuova, daranno vita ad un sit-in di protesta con appuntamento davanti al Bar centrale di Tragliata, in Via del Casale di Sant’Angelo, 872. La manifestazione è organizzata con l’autorizzazione della Questura di Roma con lo scopo di porre l’attenzione su una delle strade ex provinciali più pericolose, dove vi sono lapidi e croci praticamente ad ogni chilometro.

Lo scopo della manifestazione apartitica e apolitica, a cui sono stati invitati a partecipare le amministrazioni di Fiumicino e di Roma, fanno sapere gli organizzatori dell’Associazione I Due Liocorni, è quello di sensibilizzare i responsabili della manutenzione di Via Casale di Sant’Angelo, divenuta pericolosissima a causa dei numerosi incidenti stradali, praticamente giornalieri, che avvengono sull’arteria.

Purtroppo molti di questi tamponamenti causano morti e feriti a causa, principalmente, delle numerose buche del manto stradale, sommate all’eccessiva velocità, alla mancanza di illuminazione, di autovelox, guard-rail, linee bianche laterali o centrali e catarifrangenti.

Scopo del sit-in è anche quello di richiedere delle rotatorie nei vari incroci con via di Tragliata e via di Tragliatella e all’intersezione con Via Aurelia e Via Braccianese.

I partecipanti supportati da microfoni e megafoni, insieme a striscioni e cartelli, invitano tutta la cittadinanza della zona ad aderire numerosi al sit-in, al fine di dare voce a una seria e drammatica problematica riguardante la sicurezza di tutti.