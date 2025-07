Tragedia sul lavoro all’aeroporto di Fiumicino: muore un dipendente della Lazio Servizi Srl

L’incidente è avvenuto questa mattina presso l’officina di Quick Turn Engine Center Europe Srl



Questa mattina, intorno alle 7:30, un operaio della ditta Lazio Servizi Srl, incaricata dei lavori da Quick Turn Engine Center Europe Srl, azienda che si occupa di interventi su motori aeronautici, ha perso la vita per un incidente sul lavoro che si è verificato presso l’officina, gestita da diversi anni dalla stessa società, e situata nelle vicinanze del varco numero 5 dell’aeroporto di Fiumicino.

Le condizioni sono apparse subito gravi e, nonostante il tempestivo intervento dell’elisoccorso e dell’ambulanza, per l’operaio non c’è stato nulla da fare. La magistratura si è recata sul posto per i primi accertamenti sulla dinamica dell’incidente.