Tragedia in via Redipuglia: la Procura indaga sulla morte di Simona Bortoletto

In corso le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente al vaglio degli investigatori anche quanto registrato dalle telecamere di sorveglianza

Una tragica notizia ha sconvolto nella serata di martedì 23 settembre la comunità di Isola Sacra e Focene, drammaticamente colpita dalla tragica morte della giovane mamma Simona Bortoletto.

La donna, sulla base ricostruzione fornita dalle Forze dell’ordine, stava percorrendo il tratto iniziale di Via Redipuglia, non troppo distante dall’area della Madonnella per recarsi a casa insieme a suo figlio, di soli otto anni. All’altezza della rotonda che collega l’arteria con Via Alberto Santos-Dumont la donna è stata travolta alle spalle da una Smart guidata da un trentenne che sembra non essersi accorto della presenza dei due pedoni. Nell’impatto Simona Bortoletto è stata travolta dal mezzo mentre il bambino è rimasto illeso, seppur scioccato per la cruenta immagine che si è trovato a vivere davanti a se.

Il guidatore del mezzo, compresa la gravità dei fatti, si è immediatamente fermato per tentare di prestare un primo soccorso alla donna, che sembra, invece, sia morta sul colpo. Tempestivo anche l’intervento dei sanitari del 118, della Polizia Locale di Fiumicino e dei Carabinieri, i quali hanno effettuato tutti i rilievi del caso rispetto al tragico incidente.

Ora al vaglio degli investigatori c’è da comprendere l’esatta dinamica del fatto verificando anche quanto registrato dalle telecamere di sorveglianza della zona e vagliando, altresì, eventuali testimonianze di persone presenti in loco al momento dell’impatto.

La giovane mamma era conosciuta in particolare presso la località di Focene dove ha trascorso molti anni della sua vita.

Unanime il cordoglio della Città. “A nome mio, di tutta l’Amministrazione Comunale e di coloro che condividono dolore e preghiere, porgo le più sincere condoglianze alla famiglia di Simona Bortoletto. Non ci sono parole che possano lenire un dolore così profondo: una giovane vita spezzata in un attimo. In questo momento così difficile, il pensiero più sentito va al figlio: possa trovare la forza, l’amore e il sostegno necessari per affrontare questo difficile momento e crescere quanto più sereno possibile. Attendiamo che sia fatta piena chiarezza: l’attività investigativa della Procura della Repubblica è ancora in corso. Solo al termine delle indagini potremo definire ogni aspetto della dinamica; ora serve cautela e rispetto per la verità” dichiara il Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini.

Simona era un’amica speciale anche per molti componenti della Pro Loco di Focene che attraverso i social hanno voluto ricordarla per la sua solarità, forza d’animo ed infinito coraggio che ha sempre avuto per tutta la sua famiglia.

Da quanto si apprende ad oggi il conducente dell’autovettura, anch’esso del territorio e che conosceva personalmente la vittima, risultato negativo all’alcoltest ed incensurato, è stato per ora solo denunciato per omicidio stradale (Notizia in aggiornamento)