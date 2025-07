Torrimpietra: Disciplina Traffico Provvisoria Via Torre del Pagliaccetto

Previsto abbattimento alberi irrimediabilmente compromessi e pericolosi per la pubblica e privata incolumità

Dal giorno 14 luglio fino al 17 e dal 21 luglio fino al 24 luglio, per poter permettere il regolare svolgimento delle operazioni di abbattimento delle alberature lungo ambo i lati della carreggiata in Via Torre del Pagliaccetto, in quanto irrimediabilmente compromessi e pericolosi per la pubblica e privata incolumità, verrà istituita la seguente disciplina di traffico provvisoria per tutti i veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga ai divieti.

Chiusura al transito veicolare e divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata in Via Torre del Pagliaccetto, nei seguenti tratti:

– tratto compreso tra Via Aurelia e l’ingresso della “Corte dell’ Arenaro”;

– tratto compreso tra l’ingresso della “Corte dell’ Arenaro” e Via F. Marcolini (esclusa);

– tratto compreso tra Via F. Marcolini (inclusa) e Via del Tuppo (esclusa).

“Abbattere questi alberi è per noi una scelta dolorosa ma inevitabile – commenta l’Assessore all’Ambiente, Stefano Costa – Si tratta di esemplari che per decenni hanno fatto parte del paesaggio di Torrimpietra, contribuendo a rendere questa zona più verde e vivibile. Purtroppo, le gravi condizioni di instabilità e deterioramento non lasciano alternative. Non possiamo mettere a rischio la sicurezza di residenti e passanti”.