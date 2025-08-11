Caricamento...

Tolleranza zero per chi getta rifiuti dall’auto: multe fino a 18mila euro e arresto

Costa: “Il rispetto dell’ambiente e dello spazio pubblico non è più una scelta facoltativa, ma un dovere inderogabile”

 

 

Dal 9 agosto 2025 è entrato in vigore il decreto-legge n. 116, che introduce una delle più severe normative in Europa contro il lancio di rifiuti da veicoli in marcia o in sosta. La stretta mira a tutelare ambiente e sicurezza stradale, eliminando la necessità di fermare il trasgressore sul fatto: basterà un’immagine chiara della targa, acquisita da telecamere comunali, autostradali o private, per far scattare la sanzione.

 

Come funzionano le nuove regole Fino a pochi giorni fa, le Forze dell’ordine potevano intervenire solo con un fermo immediato del veicolo. Ora, grazie alle modifiche all’articolo 15 del Codice della strada, è possibile utilizzare registrazioni video per risalire al proprietario del mezzo tramite la banca dati della Motorizzazione. La multa arriva direttamente a casa, senza bisogno di contestazione sul posto.

 

 

Sanzioni economiche e penali:

 

– Rifiuti non pericolosi (mozziconi, fazzoletti): fino a 1.188 euro di multa.

– Rifiuti voluminosi o inquinanti (lattine, bottiglie, sacchetti): da 1.500 a 18.000 euro, con segnalazione alla Procura.

 

Casi aggravati: arresto da sei mesi a cinque anni e mezzo, fino a sette anni se l’azione avviene in aree protette o vicino a corsi d’acqua. Nei casi di rifiuti pericolosi, la reclusione varia da uno a cinque anni, fino a sei con aggravanti.

 

Sanzioni accessorie Il decreto prevede anche la sospensione della patente fino a sei mesi nei casi penali e la confisca del veicolo se di proprietà dell’autore del reato (o dell’azienda, in caso di mezzi aziendali). I titolari d’impresa possono essere puniti per omessa vigilanza.

 

“Sono assolutamente soddisfatto per l’approvazione di questo nuovo decreto-legge, perché rappresenta un passo concreto e deciso nella direzione giusta per avere una città più pulita, ordinata e vivibile per tutti. Con questa norma, una delle più severe in Europa contro il lancio di rifiuti dai veicoli in marcia o in sosta, dimostriamo che il rispetto dell’ambiente e dello spazio pubblico non è più una scelta facoltativa, ma un dovere inderogabile – ha dichiarato l’Assessore all’Ambiente, Stefano Costa – A questo punto, i cosiddetti furbetti di quartiere devono sapere che siamo ormai verso la tolleranza zero: le regole ci sono, le sanzioni sono pesanti e i controlli saranno costanti. Non c’è più spazio per comportamenti incivili che deturpano le strade e minano la qualità della vita. Proteggere la nostra città significa proteggere la salute, il decoro e il futuro di tutti noi“.

 

 

