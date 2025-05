Territorio nel degrado. Di Genesio Pagliuca, Zorzi e Magionesi: “Il decoro urbano non è un optional, ma un diritto”

“Dal Comune solo parole, chiediamo interventi urgenti”

“Un territorio lasciato all’incuria, dove l’erba alta cresce indisturbata da settimane, alimentando il rischio di incendi con l’arrivo della stagione calda. È questa la situazione che, da nord a sud, caratterizza interamente il nostro Comune: da Palidoro a Parco Leonardo, da Testa di Lepre a Passoscuro, passando per Aranova, Focene e Isola Sacra, le immagini parlano chiaro” lo dichiarano Ezio Di Genesio Pagliuca (Capogruppo PD); Fabio Zorzi (Consigliere comunale PD) e Paola Magionesi (Circolo PD “Milani”).

“Le cosiddette ‘aiuole naturali’ crescono rigogliose lungo le carreggiate e persino sulle piste ciclabili, ormai ridotte a un pericolo per pedoni e ciclisti – rimarcano – con tanto di recinzioni divelte. È assurdo e inaccettabile dover assistere a tutto questo nel silenzio generale. Ci si chiede cosa stia succedendo. Perché anche qui, dove prima si interveniva con più attenzione, ora regna l’abbandono. Anche questa volta si darà la colpa ‘a quelli di prima’?”.

“Ciò che dovrebbe essere un vanto per residenti e turisti si trasforma ogni giorno di più in motivo di vergogna. Serve un cambio di passo immediato: non si può continuare a ignorare le condizioni del territorio mentre si rincorrono scuse. Chiediamo interventi urgenti e una programmazione seria per la manutenzione del verde e la sicurezza degli spazi pubblici. Il decoro urbano non è un optional, ma un diritto” concludono Di Genesio Pagliuca, Zorzi e Magionesi