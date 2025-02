Tenta di dar fuoco alla scuola media “Colombo” di Fiumicino ma viene arrestato dai Carabinieri

L’ex alunno del plesso di via dell’Ippocampo protagonista di atti vandalici nelle aule

di Umberto Serenelli

Tenta di dare fuoco alla sua ex scuola, al termine di una serie di atti vandalici all’interno, ma viene arrestato dal tempestivo intervento Carabinieri della stazione di Fiumicino città.

Il plesso è la media “Cristoforo Colombo” di via dell’Ippocampo a Fiumicino e il “regista” del fatto è un giovane di 17 anni, residente non molto distante dall’istituto, che è tornato nelle aule e tra i banchi dove aveva trascorso tre anni e conseguito la licenza media.

Il raid notturno è scattato con la forzatura dei cassetti e la rottura di alcune sedie in legno con le quali ha acceso un fuoco per estenderlo poi negli altri ambienti ma per fortuna non ci è riuscito nel suo intento. Però è riuscito a svuotare gli estintori divertendosi a creare l’effetto neve nelle aule, sulle sedie, sopra a mobili e scrivanie finite sotto una coltre bianca.

Il blitz del baby veniva tradito dal sistema di allarme all’interno della Colombo che richiamava la gazzella dei Carabinieri della stazione di via Foce Micina a Fiumicino. Alla vista degli uomini dell’Arma, il vandalo si dava alla fuga ma veniva inseguito a piedi dai militari e subito bloccato. Finiva in un istituto di correzione minorile romano la notte brava dell’ex alunno della Colombo.