Taxi Fiumicino: “Tariffe ferme dal 2007, ora serve giustizia”

I sindacati: “Percorso serio con il Comune, ma basta disparità con Roma”

La categoria taxi di Fiumicino prende posizione sul tema delle tariffe, ferme dal 2007: “Non è più sostenibile lavorare con prezzi vecchi di 18 anni”. I sindacati esprimono sostegno al percorso avviato dall’amministrazione comunale, sottolineando che l’adeguamento sarà “serio, responsabile e con tutele per cittadini e categorie fragili”. Nel mirino anche le disparità con Roma, dove per i taxi la corsa minima da Fiumicino è fissata a 35 euro.

“La categoria taxi di Fiumicino intende esprimere con chiarezza la propria posizione rispetto al percorso avviato dall’Amministrazione comunale sulle tariffe” lo dichiarano le Organizzazioni Sindacali di categoria Taxi di Fiumicino.

“Dopo anni di immobilismo – aggiungono – in cui si è lasciata la categoria Taxi di Fiumicino a lavorare con tariffe ferme al 2007, l’attuale Amministrazione Comunale tutta, e nello specifico nelle persone del Sindaco Mario Baccini e dell’Assessore Angelo Caroccia, hanno dimostrato disponibilità e responsabilità nel prendere in mano un tema rimasto fermo troppo a lungo, aprendo un percorso di adeguamento tariffario serio e responsabile, dettato da tutti i passaggi istituzionali previsti, dalle normative vigenti, calcolato in base agli indici di riferimento ISTAT-FOI”.

“La sospensiva decisa in queste ore va letta come un atto di serietà istituzionale – sottolineano – un momento tecnico necessario, non un arretramento, per garantire che l’intero impianto tariffario sia coerente, sostenibile e al riparo da vizi. Non è più possibile, nè tantomeno sostenibile per la nostra categoria continuare a lavorare con tariffe vecchie di oltre diciotto anni, che non rispondono più ai costi reali di gestione del servizio”.

“È importante sottolineare – proseguono – che questo aggiornamento non è contro i cittadini, al contrario, la categoria si è dimostrata come sempre, collaborativa, accettando sconti e agevolazioni ad oggi non previste per le categorie più fragili: dal Taxi Rosa previsto per donne sole al Taxi Argento per gli ultra settantenni, fino alle agevolazioni per giovani in orario notturno come anche per gli utenti con esigenze sanitarie bisognosi di raggiungere strutture sanitarie o per invalidi e utenti PMR, tutelando l’utenza locale e/o di prossimità nelle persone di turisti e visitatori che ogni giorno arrivano nel nostro Comune”.

“Ci spiace, e lo diciamo con vero rammarico – ribadiscono – che tutto questo clamore mediatico e politico che ravvediamo oggi non ci sia stato quando il Comune di Roma con una Delibera pubblicata nel luglio 2024 introdusse il costo della corsa minima per un taxi romano in partenza dall’Aeroporto di Fiumicino di ben 35,00 euro! Una scelta a dir poco ‘bizzarra’ e totalmente fuori le logiche di mercato ma che di fatto oggi obbliga l’ignaro viaggiatore incanalato nella fila dei taxi a dover spendere una cifra simile per poter raggiungere le strutture ricettive, balneari ed i ristoranti della nostra città, creando di fatto cittadini e turisti di Serie A e di Serie B, il tutto passato inosservato alla stampa o alle forze politiche di opposizione senza che sollevassero per nulla questioni!”.

“Ricordiamo a tutti che se un taxi di Fiumicino oggi raggiunge il centro di Roma, stando alle norme attuali, è obbligato a tornare indietro a vuoto – rimarcano – introducendo un extra-costo dovuto al viaggio di ritorno una volta che il passeggero è stato portato a destinazione all’interno del territorio di Roma Capitale, riducendo in modo discriminatorio il ricavo del conducente e contravvenendo alle logiche dei collegamenti comprensoriali. I nostri colleghi con licenza rilasciata dal Comune di Roma, invece, ottimizzano i costi facendo il viaggio a pieno carico sia in andata che al ritorno, ricavando quindi ben 110 euro a viaggio!”.

“Riteniamo che cittadini e turisti siano da considerarsi tutti uguali e debbano essere trattati con equità, senza disparità di trattamento, e confermiamo il nostro pieno sostegno al percorso intrapreso: un lavoro che richiede coraggio e responsabilità, dopo troppi anni di ingiustificati ritardi” concludono le Organizzazioni Sindacali di categoria Taxi di Fiumicino