TARI non pagata: dalla Fiumicino Tributi caccia agli evasori

Pronti 13mila avvisi di liquidazione per 24 milioni di euro

Prosegue l’attività di recupero dell’evasione fiscale messa in atto dalla Fiumicino Tributi che, attraverso il lavoro degli uffici competenti, sta intensificando le azioni per una fiscalità equa, volta a garantire servizi di pubblica utilità destinati ai cittadini.

A questo proposito la Fiumicino Tributi sta inviando, in questi giorni, circa 13mila avvisi di liquidazione, relativi ad annualità pregresse, per omesso versamento parziale o totale della Tari, il tributo destinato alla copertura dei costi relativi alla gestione del servizio di igiene urbana, inclusa la raccolta differenziata porta a porta.

I controlli capillari dell’ufficio Tari, ottenuti grazie a un approfondito percorso di riconoscimento e individuazione di tributi non pagati o non corrisposti con regolarità, ha permesso di portare alla luce, dal 2019 a oggi, migliaia di posizioni sospette che hanno generato circa 24 milioni di euro per pagamenti dovuti e, attualmente, non ancora riscossi dal Comune di Fiumicino, riguardanti utenze domestiche e non domestiche.

Un primo prospetto di pagamenti dovuti e non versati per le annualità pregresse, era già stato conteggiato e comunicato ai cittadini (in via bonaria) attraverso posta ordinaria, in occasione dell’invio dei bollettini e delle relative scadenze della Tari nello scorso mese di giugno. A pagina 3 dell’informativa, infatti, appena sotto gli identificativi catastali degli immobili soggetti a tassazione, era presente l’avviso che riportava le specifiche contenenti eventuali documenti insoluti fino al 30 aprile 2024.

I contribuenti non in regola con i pagamenti Tari riceveranno gli avvisi di liquidazione per posta raccomandata o attraverso PEC e avranno 30 giorni di tempo, dalla data di notifica, per saldare il dovuto senza aggiunta di sanzioni e interessi. Dal 31esimo giorno scatterà la sanzione del 30% prevista per legge e sarà possibile accedere ad eventuali richieste di rateazione.

Gli accertamenti includono avvisi di pagamento che potranno essere saldati tramite i canali aderenti al circuito PagoPA online (home banking, app di pagamenti o sito PagoPA) oppure presso gli sportelli bancari, gli ATM/bancomat, gli uffici postali, gli esercizi convenzionati come ricevitorie e supermercati.

Si ricorda che è possibile verificare eventuali pagamenti insoluti digitando www.fiumicinotributi.it o www.comune.fiumicino.rm.it, accedendo all’area portale del contribuente, autenticandosi tramite SPID (il Sistema Pubblico di Identità Digitale), visualizzando la propria posizione e scaricando i modelli di pagamento.

Per tutte le informazioni www.fiumicinotributi.it – Servizio TARI 06/65043253.