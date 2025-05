Taglio navette CS Fiumicino, Di Genesio Pagliuca “pronti a mozione, il Sindaco intervenga su Poste Italiane”

“Presenteremo una mozione in Consiglio Comunale per impegnare l’amministrazione a farsi parte attiva in questa battaglia”

“Abbiamo portato la nostra piena solidarietà ai lavoratori in presidio ieri mattina, lunedì 5 maggio, davanti al Centro di Smistamento di Poste Italiane nei pressi dell’aeroporto “Leonardo Da Vinci” di Fiumicino.” Così in un comunicato, il Capogruppo PD, Ezio Di Genesio Pagliuca

“È inaccettabile che anche le navette destinate ai dipendenti residenti a Fiumicino siano oggetto di tagli nei percorsi, privando molti lavoratori di un servizio essenziale per raggiungere il posto di lavoro e mettendo a rischio la loro sicurezza. Chiediamo al Sindaco di intervenire con fermezza nei confronti di Poste Italiane per chiedere il ripristino del servizio e una revisione delle scelte operate, che stanno penalizzando i lavoratori e, più in generale, il nostro territorio.”