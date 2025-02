Svelata la targa che inaugura “La Passeggiata del Ricordo”, dedicata ai martiri delle foibe

Baccini, “Il ricordo delle foibe è una ferita indelebile, che non possiamo e non dobbiamo ignorare”

La città di Fiumicino ha intitolato l’ultimo tratto del molo nord, alla fine di via Torre Clementina, ai martiri delle foibe. Una “Passeggiata del Ricordo“, per non dimenticare le vittime di uno degli episodi più drammatici della storia del nostro Paese, troppo spesso trascurato.

Il sindaco, Mario Baccini ha svelato la targa commemorativa alla presenza del Presidente del Consiglio Comunale, Roberto Severini, dagli assessori Federica Poggio e Vincenzo D’Intino, dei consiglieri comunali presenti.

Il Primo Cittadino ha poi percorso insieme, alle autorità civili, militari, religiose e ai molti cittadini presenti, il tragitto lungo il quale sono state restaurate cinque panchine commemorative. Ognuna dedicata a un simbolo importante di questa tragica vicenda storica: una a Norma Cossetto, giovane studentessa istriana catturata dai partigiani jugoslavi, brutalmente torturata e infine gettata in una foiba; le altre sedute sono state dedicate alla penisola Istriana, alla città di Fiume – oggi Rijeka- e alla Dalmazia. L’ultima panchina lungo il percorso, è stata intitolata al ricordo dei 350.000 esuli italiani.

“Fiumicino è una città che non dimentica, che onora la memoria delle vittime di guerra e di tutti gli eccidi che hanno segnato la storia del nostro paese – ha dichiarato il Sindaco Mario Baccini. – Il ricordo delle foibe è una ferita indelebile, che non possiamo e non dobbiamo ignorare. Attraverso questa iniziativa, voluta e approvata dal Consiglio Comunale, intendiamo testimoniare, l’importanza di particolari eventi storici che devono rimanere vivi nella nostra memoria collettiva. Dobbiamo ricordare le sofferenze e le tragedie vissute da milioni di italiani e riflettere sul valore della pace, della convivenza e del rispetto reciproco; da oggi possiamo farlo guardando il mare, lungo questo percorso della memoria.”