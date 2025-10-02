Studenti per la Palestina: assenza di massa contro l’ingiustizia

Studenti Paolo Baffi: “Chiamiamo a raccolta tutti gli studenti del territorio, ogni banco vuoto sarà la nostra voce”

Il 3 ottobre 2025 la comunità studentesca del Paolo Baffi scenderà in sciopero con un’assenza di massa, in sostegno alla Palestina.

“Chiamiamo a raccolta tutti gli studenti del territorio: ogni banco vuoto sarà la nostra voce, la nostra protesta silenziosa contro l’ingiustizia. Un segno di resistenza, ma anche di memoria: perché ci sono banchi che, dall’altra parte del mondo, resteranno vuoti per sempre” è il messaggio lanciato dagli studenti del Paolo Baffi