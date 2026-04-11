Studenti e il mare: due iniziative oggi e lunedì a Fiumicino ed Ostia coinvolgeranno circa 500 ragazzi complessivamente

Giornata del Mare, tra vela, sicurezza e tutela ambientale protagonisti gli studenti del litorale romano

di Dario Nottola

Si celebra ufficialmente oggi, 11 aprile, la Giornata del Mare e della cultura marinara, momento celebrativo istituito nel 2017 dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e dal Ministero dei Trasporti, con l’obiettivo di promuovere il rispetto e la tutela dell’ambiente marino e lo sviluppo della cultura del mare, con particolare riferimento alle scuole e agli studenti.

Il Circolo Velico Fiumicino ha aderito all’iniziativa, coordinata sul territorio dalla Capitaneria di Porto di Roma, ospitando 130 studenti presso la propria sede. I ragazzi hanno potuto visionare alcuni filmati sull’attività velica giovanile e del club, scoprendo che la vela è uno sport che si può praticare tutti i giorni, al pari di altre discipline sportive. I ragazzi hanno poi potuto apprezzare le attività del Corpo delle Capitanerie di Porto mirate alla sicurezza in mare e alla salvaguardia dell’ambiente marino.

Lo staff del circolo velico, coordinato da Massimo Pettirossi e formato da istruttori della Federazione Italiana Vela, ha illustrato e insegnato agli studenti i principali nodi marinari. Un modo per far conoscere più da vicino quello che è il settore della vela e, più in generale, della nautica.

Il Circolo Velico Fiumicino collabora ormai da cinque anni con l’amministrazione comunale per diffondere la cultura del mare fra i giovani attraverso percorsi formativi scolastici che hanno permesso di dare vita, presso le scuole primarie del territorio, a una sezione “cultura nautica e arte marinara”.

“Durante questo percorso – ha commentato Pettirossi – i ragazzi hanno modo di apprendere la teoria della vela, acquisire le prime nozioni di carteggio nautico e di visitare strutture come cantieri, velerie e realtà che operano nel settore, cogliendo quelle che sono le opportunità professionali al termine del percorso di studio”. Lunedì 13 aprile, sempre in occasione della Giornata nazionale del Mare nelle scuole, il Porto Turistico di Roma, ad Ostia, accoglierà nella mattinata 350 studenti degli istituti scolastici del X Municipio per offrire un panorama di quelle che sono le attività legate all’ambiente marino e alla salvaguardia delle vite in mare.

Federazione Italiana Vela e Lega Navale Italiana, con la collaborazione di Confindustria Nautica e Assonautica, hanno organizzato presso la spiaggia centrale del porto turistico un villaggio con stand espositivi e attività esperienziali dedicate ai giovani: APS Sotto al Mare mostrerà ai ragazzi come viene effettuata l’attività di monitoraggio e avvistamento dei delfini lungo il litorale romano, coinvolgendo i giovani in un’attività di citizen science, mentre l’associazione Ostia Clean-Up organizza un’attività di pulizia della spiaggia interna del porto e fornirà informazioni sul riciclo delle plastiche e i loro effetti sull’ambiente. Sarà inoltre possibile visitare l’adiacente Centro Habitat Mediterraneo della LIPU.

Gli studenti potranno vivere un’esperienza a bordo delle canoe della Federazione Italiana Canoa Kayak e dei sup della Federazione Italiana Surfing, Sci nautico e Wakeboard, che saranno presenti con uno stand istituzionale. La Federazione Italiana Vela esporrà alcune imbarcazioni a vela e, grazie al supporto di istruttori federali, coinvolgerà i giovani in una lezione di vela, fornendo nozioni di base sulla disciplina sportiva. Alle 11.30 è prevista una dimostrazione con apertura di una zattera di salvataggio.

Attività di esibizione con imbarcazioni a vela, canoe e stand up paddle nella zona antistante la spiaggia centrale saranno effettuate dal personale della Lega Navale Italiana che, a partire dalle 9.30, ha inoltre previsto uscite a vela su imbarcazioni cabinate “Le barche della legalità”.

Croce Rossa Italiana – Municipio X parteciperà con mezzi di soccorso e uno stand informativo e formativo sul primo soccorso, giochi e laboratori sulla sicurezza e salute ed effettuerà un’esibizione a mare con gli Operatori Polivalenti Salvataggio in Acqua. Alle 12 è prevista una coinvolgente esercitazione con i mezzi della Capitaneria di Porto, il personale e i cani addestrati della Scuola Italiana Cani Salvamento.