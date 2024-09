Strade killer, Piacentino: “Niente di nuovo su via della Muratella e Maccarese”

Urgente il rifacimento del manto stradale e la pulizia ai lati delle carreggiate

“Le prime pioggie, con l’autunno alle porte, mettono a nudo lo stato di alcune strade del nostro comune che negli anni scorsi sono stati teatri di incidenti mortali. In particolare lo stato disastroso di via della Muratella, dove il manto stradale dissestato mette a repentaglio sia la vita degli automobilisti che delle vetture che la percorrono” lo dichiara Luciano Piacentino, attivista politico.

“I lati della strada – prosegue – sono pieni di terra e residui di asfalto accumulato negli anni, e questo non facilità il normale defluire delle acque in caso di forte pioggia, dove avviene il fenomeno dell’acqua planing con conseguenza di perdita di controllo del veicolo e il rischio di danneggiare il motore con strade trasformate in piscine”.

“Ci auguriamo un pronto intervento per il rifacimento del manto stradale e la pulizia ai lati delle carreggiate, dei canali di scolo e bonifica e le appropriate protezioni nei tratti più sensibili” conclude Luciano Piacentino