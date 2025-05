Stop alla movida, la consigliera dell’Opposizione, Paola Meloni, chiede la convocazione urgente di una Commissione congiunta

Dopo il divieto eventi o manifestazioni con musica dal vivo o DJ set per 30 giorni sul litorale deciso, con un’Ordinanza, dal sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, la consigliera di opposizione, Paola Meloni, chiede la convocazione urgente di una Commissione congiunta per affrontare la questione degli eventi musicali e della movida sulle spiagge durante la stagione estiva.

Il provvedimento comunale è arrivato ieri sera dopo le relazioni seguite al caos viabilità ed ai disturbi alla quiete pubblica, registrati nel ponte delle festività, in particolare il 25 aprile ed il 1 maggio a Fregene, Maccarese e Passoscuro.

“Usiamo questi 30 giorni di stop per lavorare con serietà ad una soluzione concreta, condivisa e duratura – informa la Consigliera della Lista Civica Ezio, Paola Meloni – No ai divieti fini a se stessi, con sanzioni irrisorie; si, invece, ad un regolamento scritto insieme da tutte le parti politiche, operatori e Forze dell’ordine, insieme a misure migliorative di gestione di trasporti e viabilità, per garantire ai giovani il diritto alla movida, con i numeri e le disposizioni corrette, senza mettere a rischio la loro sicurezza e la vivibilità del territorio per i residenti e le altre realtà produttive”.

“Vogliamo arrivare alla stesura di un regolamento organico, puntuale e rispettoso di tutte le parti coinvolte, per garantire sicurezza, viabilità e decoro, tutelando il territorio, i residenti e i giovani che scelgono di trascorrere le serate all’insegna del divertimento nella nostra città” conclude Paola Meloni

(Immagine da web)