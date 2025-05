Stop alla movida, Coronas (Forza Italia): “Sosteniamo pienamente la decisione del Sindaco Mario Baccini”

“Il rispetto il rispetto delle regole è fondamentale per garantire una convivenza civile e responsabile”

“Sosteniamo pienamente la decisione del Sindaco Mario Baccini di intervenire con fermezza per regolamentare la movida nelle nostre località balneari” lo dichiara Alessio Coronas, capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale, in merito all’ordinanza sindacale che pone limiti agli orari notturni per contenere e prevenire disagi nei confronti dei residenti.

“Fiumicino è una città che vive di turismo – prosegue – e proprio per questo dobbiamo saper trovare un equilibrio tra il diritto al divertimento e quello al riposo e alla sicurezza dei nostri concittadini, che non possono essere rifugiati in casa propria ogni fine settimana”.

“Il divertimento sì, ma sempre con coscienza – sottolinea Coronas – Serve rispetto per chi lavora, per le famiglie, per chi ha scelto di vivere in questi territori tutto l’anno. Il rispetto delle regole è fondamentale per garantire una convivenza civile e responsabile”.

“È evidente – conclude il capogruppo di Forza Italia – che sarà necessario avviare una riflessione seria anche con gli operatori del settore per trovare soluzioni che consentano loro di lavorare, ma in condizioni di maggiore sicurezza e sostenibilità. Così com’è, non è più possibile“.