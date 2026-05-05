Stop al rumore prodotto dagli aerei sui centri abitati vicini all’aeroporto di Fiumicino

L’amministrazione sta per varare un piano per combattere l’impronta sonora grazie ai fondi dell’Iresa

di Umberto Serenelli

In rampa di lancio a Fiumicino i progetti “fonoisolanti” per prevenire il rumore provocato dagli aerei in transito al Leonardo da Vinci. Attingendo dai fondi dell’Iresa, l’amministrazione punta a mitigare l’inquinamento acustico provocato dall’impronta sonora dei jet che bombardano a forza di decibel la popolazione residente nelle località lungo il sedime dello scalo. A tal proposito, la giunta comunale ha approvato una delibera con cui valuta un piano articolato per combattere le fonti di disturbo per i residenti nei quartieri di Isola Sacra, Fiumicino, Focene, Fregene, Maccarese e Le Vignole.

È dunque scattato il conto alla rovescia per nuove misure preventive in materia di fonoassorbenza in grado di abbattere il frastuono che attanaglia gli edifici privati e in particolare i plessi scolastici. Fanno parte del progetto anche il potenziamento delle centraline di rilevamento acustico, con l’installazione di altre due che si aggiungeranno alle quattro già operative.

In base a quanto ufficializzato dal sindaco di Fiumicino, in occasione di un’assemblea tenutasi a Focene, nel bilancio sono stati inseriti circa 500mila euro dell’Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili, messi a disposizione dalle compagnie aeree. Il dirigente dell’Area ambiente, Paolo Roccetti, sta dunque definendo un piano per infliggere un duro colpo all’inquinamento acustico, oggetto di forti contestazioni degli abitanti a Fiumicino.

Oltre agli interventi sulle scuole, con la sostituzione di infissi e vetri insonorizzati, è dunque prevista una pianificazione che prevede una graduatoria a cui sono iscritti i cittadini le cui abitazioni sono pesantemente investite dal rumore. In base al “livello di valutazione” seguirà un punteggio che quantificherà l’erogazione dei fondi per “schermare” l’appartamento e migliorare così la qualità della vita degli interessati.

È abbastanza chiara la volontà del Comune di contrastare il rumore dei jet fracassoni in transito allo scalo, mettendo in campo tutte quelle iniziative per arrivare alla tanto attesa “mitigazione acustica” di quelle fasce urbanizzate e bombardate costantemente dai decibel.