Sportello Agea a Maccarese. Severini: “E’ un altro obiettivo centrato dalla nostra amministrazione”

De Pascali: “Un punto di riferimento per rafforzare un settore vitale per la nostra comunità”

Soddisfazione e attese positive per l’apertura dello sportello Agea a Maccarese, una struttura che promette di dare nuovo impulso al comparto agricolo di Fiumicino, da sempre considerato un motore economico e identitario del territorio. Il nuovo presidio offrirà assistenza agli agricoltori su pratiche, domande e accesso ai finanziamenti europei e nazionali, segnando un passo importante anche sul fronte del decentramento dei servizi comunali. Un obiettivo che l’amministrazione rivendica come frutto di un impegno condiviso con il mondo agricolo e sostenuto in sinergia con la Regione Lazio.

“Fiumicino e l’agricoltura sono un binomio inscindibile. Un asset che ancora oggi rappresenta un pilastro di eccezionale valore per il nostro territorio con decine e decine di aziende che creano lavoro, indotto e un grande ritorno economico – dichiara la consigliera comunale di Forza Italia Francesca De Pascali – Ecco perché dal primo giorno del nostro insediamento abbiamo lavorato per inaugurare uno sportello Agea che fosse di supporto agli agricoltori fornendo informazioni, assistenza amministrativa per l’accesso ai finanziamenti europei e nazionali, per la presentazione di domande e pratiche”.

“Un luogo – conclude De Pascali – che offrisse un contributo essenziale allo sviluppo di questo settore. Un progetto che insieme al Presidente Severini avevamo condiviso con il Sindaco Baccini nel programma elettorale e che oggi, grazie al lavoro degli uffici e dell’assessore Costa e alla vicinanza della Regione Lazio portiamo a casa”.

“L’inaugurazione dello sportello Agea è un altro obiettivo centrato dalla nostra amministrazione – sottolinea il Presidente del Consiglio Comunale, Roberto Severini – Abbiamo sempre creduto in questo progetto. Ce lo chiedeva il mondo agricolo che non aveva un punto e un luogo di riferimento sul territorio. Abbiamo spinto affinché venisse inaugurato e grazie all’impegno di tutti e alla forte sinergia con la Regione Lazio portiamo a casa questo risultato. Il fatto che sia a Maccarese, testimonia il nostro impegno a decentrare i servizi, a fare in modo che Fiumicino sia finalmente un unico Comune e che ogni località abbia la sua dignità” conclude Severini