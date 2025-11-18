Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - martedì, 18 Novembre 2025

Sportello Agea a Maccarese. Severini: “E’ un altro obiettivo centrato dalla nostra amministrazione”

De Pascali: “Un punto di riferimento per rafforzare un settore vitale per la nostra comunità”

 

Soddisfazione e attese positive per l’apertura dello sportello Agea a Maccarese, una struttura che promette di dare nuovo impulso al comparto agricolo di Fiumicino, da sempre considerato un motore economico e identitario del territorio. Il nuovo presidio offrirà assistenza agli agricoltori su pratiche, domande e accesso ai finanziamenti europei e nazionali, segnando un passo importante anche sul fronte del decentramento dei servizi comunali. Un obiettivo che l’amministrazione rivendica come frutto di un impegno condiviso con il mondo agricolo e sostenuto in sinergia con la Regione Lazio.

 

“Fiumicino e l’agricoltura sono un binomio inscindibile. Un asset che ancora oggi rappresenta un pilastro di eccezionale valore per il nostro territorio con decine e decine di aziende che creano lavoro, indotto e un grande ritorno economico – dichiara la consigliera comunale di Forza Italia Francesca De Pascali – Ecco perché dal primo giorno del nostro insediamento abbiamo lavorato per inaugurare uno sportello Agea che fosse di supporto agli agricoltori fornendo informazioni, assistenza amministrativa per l’accesso ai finanziamenti europei e nazionali, per la presentazione di domande e pratiche”.

 

 

“Un luogo – conclude De Pascali – che offrisse un contributo essenziale allo sviluppo di questo settore. Un progetto che insieme al Presidente Severini avevamo condiviso con il Sindaco Baccini nel programma elettorale e che oggi, grazie al lavoro degli uffici e dell’assessore Costa e alla vicinanza della Regione Lazio portiamo a casa”.

 

“L’inaugurazione dello sportello Agea è un altro obiettivo centrato dalla nostra amministrazione – sottolinea il Presidente del Consiglio Comunale, Roberto Severini – Abbiamo sempre creduto in questo progetto. Ce lo chiedeva il mondo agricolo che non aveva un punto e un luogo di riferimento sul territorio. Abbiamo spinto affinché venisse inaugurato e grazie all’impegno di tutti e alla forte sinergia con la Regione Lazio portiamo a casa questo risultato. Il fatto che sia a Maccarese, testimonia il nostro impegno a decentrare i servizi, a fare in modo che Fiumicino sia finalmente un unico Comune e che ogni località abbia la sua dignità” conclude Severini

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Tags
AGEA De Pascali Maccarese Severini
Articoli correlati
Cronaca

Sportello Agea a Maccarese. Severini: "E' un altro obiettivo centrato dalla nostra amministrazione"

martedì, 18 Novembre 2025
Politica

Fiumicino tra i 10 Comuni selezionati per i fondi regionali

martedì, 18 Novembre 2025
Cronaca

Aeroporto, rapina armata al Terminal 3: Polaria blocca uomo con un cacciavite

martedì, 18 Novembre 2025
Cronaca

Quarta pista, il Comitato FuoriPISTA replica a Rocca

lunedì, 17 Novembre 2025
Politica

Casa rifugio a Fiumicino, Califano (Pd): “Grave errore renderne nota la localizzazione”

lunedì, 17 Novembre 2025
Corso di Taglio e Cucito
La tua pubblicità su Fiumicino Online
Web Agency Roma, dal 2001 realizziamo siti web e diamo visibilità alle aziende con la SEO
Nataline On Ice Parco da Vinci
Nataline On Ice Parco da Vinci
centro studi GoPrinz
Centro Studi GoPrinz
Natale al Parco da Vinci
Natale al Parco da Vinci
Natale al Parco da Vinci
Fantasie di Natale al Parco da Vinci