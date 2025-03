Spiaggia recintata, la replica della Fiumicino Waterfront Srl

“La società ha inoltre ritenuto necessario delimitare l’area inclusa nell’attuale concessione per consentire agli addetti impegnati nelle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria di operare in piena sicurezza”

“La società Fiumicino Waterfront Srl, titolare della concessione demaniale che comprende una vasta area di Isola Sacra a Fiumicino, interviene in merito a quanto riportato da alcuni organi di informazione in data odierna a seguito dell’installazione di una recinzione di protezione intorno all’area in concessione. La società ha deciso di garantire una chiara delimitazione dell’area sotto la propria responsabilità per facilitare il riconoscimento rispetto all’area che è invece sotto la responsabilità del Comune di Fiumicino, area che è usata da persone che vi sostano e soggiornano liberamente.” Così in una nota la società Fiumicino Waterfront Srl.

“In virtù di questo uso promiscuo dell’area di Isola Sacra che si affaccia al mare, la società ha inoltre ritenuto necessario delimitare l’area inclusa nell’attuale concessione per consentire agli addetti impegnati nelle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria di operare in piena sicurezza. Grazie alla collaborazione di agenti delle forze di polizia locali, che hanno garantito il presidio dell’area in concessione a Fiumicino Waterfront, è risultato possibile implementare nell’arco di poche ore un limite evidente di recinzione in new jersey alto 50 cm su cui verrà montata una rete, che è una soluzione praticata in tante simili situazioni anche all’interno del Comune di Fiumicino.”

“La società si augura che gli addetti incaricati della manutenzione dell’area possano continuare a operare in piena serenità per assicurare la tutela ambientale del tratto di costa e la prevenzione di pericoli per la sicurezza delle persone che transitano nell’area dove sorgono i Bilancioni, sotto la responsabilità del Comune di Fiumicino. Infine, la società ricorda che gli interventi nell’area in concessione descritti sopra non sono in funzione delle opere per la realizzazione della Variante di progetto, per cui è ancora attesa la conclusione dell’iter autorizzativo.” Conclude la nota della società titolare della concessione demaniale dell’area.