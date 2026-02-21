Spiagge invase dai detriti, prosegue e si intensifica la maxi pulizia sul litorale

Maxi vagliatrice sul Lungomare della Salute e interventi anche su marciapiedi e ciclabili coperti dalla sabbia

di Dario Nottola



Prosegue anche oggi, approfittando della giornata assolata e della conclusione della mareggiata, la complessa opera di pulizia di rifiuti, detriti, canne e tronchi sulle spiagge libere del Lungomare della Salute. In azione ora anche una maxi vagliatrice. Come detto, non sarà un lavoro semplice e veloce perché sono varie tonnellate i detriti e rifiuti che hanno invaso le spiagge del litorale di Fiumicino.

Era scattata, infatti, ieri mattina la bonifica dei grandi cumuli che, nel mese di gennaio e febbraio, le recenti forti mareggiate e la piena del Tevere hanno trascinato sulla battigia ed anche oltre.

I primi interventi stanno interessando gli arenili liberi del Lungomare della Salute ad Isola Sacra, dove gli addetti della ditta incaricata dall’assessorato all’Ambiente, stanno anche oggi rimuovendo a mano e con un mezzo “Bob” rifiuti, canne e tronchi di varie dimensioni.

Ci vorranno, però, diversi giorni per completare i lavori confidando nelle condizioni meteo favorevoli dell’anticiclone delle Azzorre, in modo che, con la sabbia sempre più asciutta, le operazioni possano essere facilitate.

Contestualmente, gli operatori della Fiumicino Ambiente hanno rimosso la sabbia che il forte vento ha depositato su marciapiedi e ciclabile. La sabbia è stata tolta anche sul lato fronte mare di piazzale Molinari mentre pernane sul lato che confina con lo stabilimento Oasi.

La pulizia riguarderà successivamente anche più il litorale a nord, a Passoscuro, Fregene e Maccarese, dove, peraltro, sono state già rimosse delle carcasse di animali trascinate sulle spiagge, tra le quali due pecore.