Sottopassaggio via Aurelia. Rosati: “Il tunnel dei rifiuti”

“Siamo in Via Arturo Pompeati Luchini, a pochi metri da Aranova, dove la montagna di rifiuti ormai riduce la carreggiata”

“Nonostante c’è chi sostenga che la situazione dei rifiuti abbandonati in strada sia sotto controllo e che le strade vengano pulite regolarmente, a me pare di vedere che questa descrizione sia vera a metà, perchè poi nottetempo arrivano gli incivili a insudiciare di nuovo tutto” lo dichiara Carlo Rosati, Segretario di Avanti Fiumicino – PSI.

“Gli incivili compaiono puntuali, è vero – aggiunge – Ma gettano rifiuti su accumuli precedenti vecchi di settimane se non di mesi. Sono le ormai tristemente note discariche o mini discariche abusive di cui le campagne della zona Nord e le zone limitrofe sono piene”.

“La situazione di cui sono a riferire oggi – sottolinea Rosati – è un accumulo che ho visto nascere e crescere nelle ultime settimane, che si trova in quel sottopassaggio della via Aurelia che facilmente alle prime piogge tornerà a inondarsi per via degli scarichi intasati. Siamo in Via Arturo Pompeati Luchini, a pochi metri da Aranova, dove la montagna di rifiuti ormai riduce la carreggiata e cresce attendendo solo il primo temporale per provocare il suo piccolo disastro”.

“Ormai siamo abituati a questa forma di degrado e di disprezzo per il decoro urbano e la sicurezza stradale, ma non per questo ci siamo arresi. Chiediamo, disillusi ancora una volta, un pronto intervento di chi di competenza e soprattutto aspettiamo tempi migliori che inevitabilmente arriveranno, in cui forse davvero potremo avere il rispetto che, come cittadini di questo Territorio, meritiamo” conclude Carlo Rosati, Segretario di Avanti Fiumicino – PSI