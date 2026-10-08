“Io abito al mare”: quelle giovani voci che fecero emozionare Fiumicino. Sette anni dopo, una canzone che parla ancora al cuore

Nel 2019, da un’idea di Fiumicino Online, nasceva un brano destinato a lasciare un ricordo speciale nella nostra città. Protagonisti gli studenti e le studentesse dell’I.C. Porto Romano, sulle note della canzone scritta dalla docente Maria Dora Palermo

di Fiumicino Online

Ci sono ricordi che il tempo non riesce a cancellare. Restano custoditi nel cuore, pronti a riaffiorare attraverso una fotografia, una voce o una melodia. Per noi di Fiumicino Online, uno di questi ricordi ha un titolo speciale: “Io abito al mare”.

Era il 2019 quando decidemmo di promuovere un progetto che aveva un obiettivo semplice, ma ricco di significato: raccontare l’amore per Fiumicino attraverso la musica, affidando questo messaggio alle voci più autentiche, quelle dei nostri giovani.

Nacque così “Io abito al mare”, un brano scritto dalla docente Maria Dora Palermo e interpretato dagli studenti e dalle studentesse dell’Istituto Comprensivo Porto Romano di Fiumicino. Non soltanto una canzone, ma una dichiarazione d’amore alla città, al suo mare, alla sua storia e alla sua gente.

Ricordiamo con particolare emozione la presentazione ufficiale del brano nell’aula consiliare del Comune di Fiumicino. Gli studenti, la loro insegnante, le famiglie e il pubblico presente condivisero un momento speciale, reso ancora più coinvolgente dalla proiezione del video musicale.

In quelle giovani voci c’erano l’entusiasmo, la spontaneità e soprattutto l’orgoglio di appartenere a una comunità. Fu una di quelle occasioni capaci di dimostrare come anche una semplice canzone possa unire le persone e lasciare un ricordo indelebile.

Oggi, a sette anni di distanza, quei ragazzi sono cresciuti. Hanno intrapreso nuove strade, coltivano sogni e passioni, ma le loro voci continuano a vivere in quel brano che, in qualche modo, è diventato un piccolo patrimonio di ricordi della nostra città.

Chissà quale emozione proveranno rivedendo il video, riconoscendo i compagni di scuola e ripensando a quell’esperienza. E chissà quanti sorrisi nasceranno tra i genitori e gli insegnanti che contribuirono a rendere possibile quell’avventura.

Non si tratta soltanto di nostalgia. Abbiamo scelto di riportare all’attenzione dei nostri lettori questa iniziativa perché crediamo che l’amore per la propria città si alimenti anche attraverso la memoria, la partecipazione e il senso di appartenenza.

Ogni giorno Fiumicino Online racconta la vita del territorio, le sue difficoltà, le iniziative e i successi. Ma siamo convinti che fare informazione locale significhi anche custodire i ricordi di una comunità, valorizzarne le persone e sostenere le nuove generazioni.

Ed è proprio con questo spirito che nel 2019 nacque la nostra idea: realizzare qualcosa che potesse andare oltre il momento, lasciando un messaggio capace di emozionare anche negli anni successivi. Grazie alla sensibilità della docente Maria Dora Palermo e all’entusiasmo degli studenti dell’I.C. Porto Romano, quell’idea diventò musica. E ancora oggi siamo orgogliosi di aver contribuito alla nascita di un progetto così significativo.

Oggi vogliamo invitare tutti a riascoltare e condividere “Io abito al mare”, disponibile sul canale YouTube di Fiumicino Online. Un piccolo gesto per far risuonare ancora una volta quelle giovani voci e regalare alla canzone una nuova occasione per emozionare.

Ci piacerebbe soprattutto che questo articolo raggiungesse i ragazzi e le ragazze che nel 2019 furono protagonisti di quell’esperienza. A loro vogliamo dire una cosa: forse allora non potevate immaginarlo, ma con le vostre voci avete lasciato un regalo prezioso alla vostra città. Un regalo che, sette anni dopo, siamo felici di condividere nuovamente. Un ringraziamento speciale va ancora una volta alla docente Maria Dora Palermo, all’Istituto Comprensivo Porto Romano e a tutti coloro che contribuirono alla realizzazione del progetto.

Ci piace immaginare che uno di quei ragazzi, oggi diventato grande, possa ritrovarsi davanti al video, premere il tasto play e tornare per qualche istante a quell’esperienza così particolare. Perché certe canzoni non invecchiano. Diventano parte della nostra storia. E forse bastano davvero quattro parole per raccontare un sentimento che ci unisce tutti: “Io abito al mare”.