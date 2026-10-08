Fregene, un weekend nella natura all’Oasi WWF di Macchiagrande tra escursioni, laboratori e tramonti sul mare

Sabato 10 e domenica 11 ottobre un ricco programma di attività per grandi e piccoli: dal paleoscavo alla scoperta dei segreti del bosco, passando per il Sentiero dell’Evoluzione, i laboratori sull’erbario e le suggestive passeggiate al tramonto

di Dario Nottola

Sabato 10 e domenica 11 ottobre l’Oasi WWF di Macchiagrande, a Fregene, propone una giornata tra natura, scoperta e attività per grandi e piccoli. Due giorni per esplorare il bosco, osservare la natura, mettere le mani nella terra e lasciarsi conquistare dalla luce del tramonto sul mare.

Il programma è il seguente:

SABATO 10 OTTOBRE Ore 14.00 – Paleoscavo

Un viaggio nel passato… pala alla mano!

Ore 16.00 – Visita naturalistica verso il tramonto sul mare

Un percorso alla scoperta dell’Oasi accompagnati dalla luce del tramonto.

Ore 17.00 – Laboratorio naturalistico: L’erbario

Foglie, piante e natura da osservare e conoscere da vicino.

DOMENICA 11 OTTOBRE Ore 10.30 – Visita naturalistica: alla scoperta dei segreti del bosco

Un’esplorazione per imparare a riconoscere e osservare gli abitanti del bosco.

Ore 14.30 – Visita guidata al Sentiero dell’Evoluzione

Un percorso speciale attraverso la storia della vita e della biodiversità.

Ore 16.00 – Visita naturalistica verso il tramonto sul mare

Per concludere la giornata tra natura, profumi della macchia e colori del cielo. Ore 17.00 – Laboratorio naturalistico: L’erbario

Un’attività per osservare, raccogliere e conoscere il mondo vegetale dell’Oasi.

Oasi WWF Macchiagrande Via della Veneziana, Fiumicino Apertura Oasi: 10.00 – 19.00 – Biglietteria aperta fino alle 17.00 Cell. 320 900 6992 – mail: macchiagrande@wwf.it