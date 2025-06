Sollevamento Ponte 2 Giugno e Passerella pedonale

A partire dal 16 giugno, fino al 14 settembre, sarà ripristinato il calendario estivo

Il Comune di Fiumicino informa la cittadinanza che, in considerazione della conclusione dell’Ordinanza Sindacale n. 47 del 10/09/2024, in vigore fino all’8 giugno 2025, e tenuto conto dei lavori di ristrutturazione in corso sul Ponte 2 Giugno, è stata disposta la proroga degli attuali orari di manovra invernali del Ponte 2 Giugno fino al 15 giugno 2025.

A partire dal 16 giugno 2025 e fino al 14 settembre 2025 compreso, sarà ripristinato il calendario estivo di sollevamento del ponte “2 Giugno” e della passerella pedonale, che prevede due manovre giornaliere, della durata di circa 15 minuti ciascuna, nei seguenti giorni: Lunedì, Mercoledì, Venerdì, Sabato, Domenica e Festivi, con gli orari 8:00 e 20:00