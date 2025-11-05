Solidarietà in movimento: a Fiumicino arriva l’auto per i cittadini non vedenti

Il 7 novembre la cerimonia ufficiale per la donazione al servizio UICI – Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti

Il 7 novembre 2025, alle ore 11:00, in Piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa 78, a Fiumicino, si terrà la cerimonia di consegna di un’autovettura, destinata al trasporto delle persone non vedenti o ipovedenti, residenti nel nostro territorio, all’UICI – Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETSAPS – Sezione Territoriale di Roma.

Il nuovo veicolo, donato dalla Global Service System, sarà utilizzato per accompagnare le persone con disabilità visive nelle loro attività quotidiane e per soddisfare le diverse esigenze di mobilità e assistenza sul territorio.

Alla cerimonia, patrocinata dal comune di Fiumicino, saranno presenti il Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, e l’Assessore ai Servizi Sociali, Monica Picca.

“Un segno concreto dell’attenzione che l’Amministrazione comunale rivolge alle persone più fragili – dichiara l’Assessore ai Servizi Sociali, Monica Picca – Garantire loro strumenti adeguati per muoversi in autonomia e sicurezza significa promuovere inclusione, dignità e partecipazione attiva alla vita sociale. Ringraziamo l’UICI per la preziosa collaborazione“.