Bambino Gesù: 370.200 euro da Conad per il Centro di Cure Palliative Pediatriche di Passoscuro

A favore del progetto “Mi prendo cura di te” della Fondazione Bambino Gesù con iniziativa solidale “I gesti d’amore si fanno sentire”

di Dario Nottola

Conad, attraverso le Cooperative PAC 2000A Conad e Conad Nord Ovest, ha rinnovato il suo impegno a sostegno dell’Ospedale e della Fondazione “Bambino Gesù”: donati 370.200 euro, frutto dell’iniziativa solidale “I gesti d’amore si fanno sentire” attiva nei punti vendita alla fine dello scorso anno, a favore del progetto “Mi prendo cura di te” per il potenziamento del Centro di Cure Palliative Pediatriche di Passoscuro, nel Comune di Fiumicino. Nell’ultimo quadriennio il contributo di Conad alla Fondazione Bambino Gesù è stato di oltre 1,4 milioni di euro.

Oggi, presso l’Aula Consiliare della sede del Gianicolo del Bambino Gesù, si è svolta la cerimonia di consegna alla presenza del presidente dell’Ospedale, Tiziano Onesti, del responsabile del Centro di cure palliative pediatriche di Passoscuro, Michele Salata, del presidente di Pac 2000A Conad, Giovanni Mastrantoni, e del socio e consigliere del CDA di Conad Nord Ovest, Alessandro Moriconi.

Gli utenti Conad hanno sostenuto l’iniziativa acquistando le campanelle di Natale, all’interno di una linea di 12 soggetti, realizzati in plastica (ABS) riciclata, ispirati ai personaggi più famosi dei film d’animazione Disney. Per ogni campanella distribuita nei punti vendita di Roma e provincia, infatti, PAC 2000A Conad e Conad Nord Ovest hanno raccolto dai propri clienti 50 centesimi a favore della Fondazione “Bambino Gesù”, con l’obiettivo di contribuire concretamente al progetto sociale “Mi prendo cura di te”, che si prefigge di raccogliere i fondi necessari per completare la realizzazione del Centro di Cure Palliative Pediatriche di Passoscuro, il primo nella Regione Lazio e il più grande in Italia per posti a disposizione, aperto a marzo 2022. Un impegno costante e concreto, che negli ultimi quattro anni ha permesso alle due Cooperative di donare alla Fondazione “Bambino Gesù” oltre 1,4 milioni di euro.

“La generosità dei nostri clienti, unita all’impegno di PAC 2000A, ha permesso di raggiungere questo importante risultato a favore della Fondazione Bambino Gesù. Questa iniziativa, parte integrante della nostra strategia di responsabilità sociale, dimostra come la collaborazione possa generare un impatto positivo e concreto sulla vita delle persone. Siamo fieri di sostenere un’istituzione di eccellenza come il Bambino Gesù e continueremo a investire in progetti che creino valore per il territorio” ha diciarato Giovanni Mastrantoni, Presidente di PAC 2000A Conad.

“Siamo estremamente grati ai nostri clienti per aver reso possibile il raggiungimento di un risultato così importante. L’iniziativa solidale dimostra come, con la collaborazione della comunità, sia possibile fare la differenza nella vita di tanti bambini e famiglie che affrontano situazioni difficili – afferma Ivano Iacomelli, Direttore Rete Lazio Conad Nord Ovest, insieme ai Soci del territorio – Da sempre cerchiamo di sostenere le comunità locali, sia come Cooperativa, che come Soci imprenditori e questa iniziativa è una rappresentazione concreta del nostro costante impegno. Siamo felici di poter contribuire a favore di un’eccellenza come l’Ospedale Bambino Gesù, che lavora ogni giorno per garantire un futuro migliore ai piccoli pazienti e alle loro famiglie”.

“Desidero rivolgere un sincero ringraziamento a Conad, PAC 2000A e Conad Nord Ovest per la preziosa e duratura collaborazione che ci unisce nell’offrire un’assistenza altamente qualificata ai bambini e agli adolescenti in cura, garantendo al contempo un ambiente accogliente e di sostegno per le loro famiglie. Il generoso contributo al progetto ‘Mi Prendo Cura di Te’, a supporto della crescita del Centro di Cure Palliative Pediatriche del Bambino Gesù, è un segno di grande sensibilità e vicinanza ai nostri piccoli pazienti e alle loro famiglie. Questa struttura rappresenta un punto di riferimento unico nel Lazio per l’assistenza ai bambini con patologie complesse, offrendo loro cure specialistiche e un supporto essenziale alle famiglie nei momenti più difficili” commenta Tiziano Onesti, presidente dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù