Sole e anticipo di primavera, il litorale preso d’assalto

Tanti visitatori tra Fiumicino e Fregene per passeggiate, sport e pranzo sul mare. Successo anche per le camminate solidali dell’8 marzo

di Dario Nottola

Molte presenze sul litorale di Fiumicino e Fregene in una domenica assolata da un anticipo di primavera. La temperatura gradevole, sui 17 gradi, sta richiamando via via i romani a Fiumicino, Fregene ed altre località vicine.

Spiagge, lungomare e banchine portuali sono gettonati per passeggiate, dove spiccano famiglie con bambini. Non mancano sportivi che si allenano e bikers sulle piste ciclabili. Sin dalle prime ore del mattino è scattata la ricerca dei parcheggi mentre da mezzogiorno in poi si sono formate file di auto in ingresso a Fiumicino dalla via Portuense e nel transito in Darsena verso il Lungomare della Salute.

Una giornata all’insegna anche del rito dell’aperitivo e del pranzo al mare: molti stabilimenti, locali o chioschi balneari attrezzati hanno ripreso ad allestire tavolini all’aperto, una “prova generale” in vista della primavera.

Tante presenze anche nei locali di via Torre Clementina. Una domenica, in occasione della Giornata internazionale della Donna, che ha visto due appuntamenti all’insegna del benessere e della solidarietà: la camminata metabolica nel parco di Villa Guglielmi con visite guidate nella settecentesca dimora, a cura della Pro Loco, e sempre partendo da Villa Guglielmi la camminata solidale in rosa non competitiva a sostegno della prevenzione e per sensibilizzare e raccogliere fondi per i progetti di Komen Italia per la lotta ai tumori al seno: la “Walk for the Cure” ha visto tanta partecipazione.

“Per l’8 Marzo a Fiumicino ho avuto l’onore di partecipare a due iniziative davvero importanti dedicate alla salute, alla prevenzione e alla solidarietà – spiega l’assessore alle Pari opportunità di Fiumicino, Monica Picca – La camminata metabolica organizzata dalla Pro Loco di Fiumicino è stata un bellissimo momento di condivisione, movimento e attenzione al benessere, vissuto insieme a tante persone unite dallo stesso spirito positivo. Subito dopo ho preso parte anche alla Walk for the Cure, un evento straordinario che ogni anno richiama migliaia di persone per sostenere la lotta contro il tumore al seno, promuovendo prevenzione, ricerca e supporto alle donne che stanno affrontando o hanno affrontato la malattia”.

“Un sentito grazie alle associazioni presenti, alla Pro Loco di Fiumicino per l’organizzazione della camminata metabolica e alla consigliera Patrizia Fata per l’impegno e la promozione della Race for the Cure sul nostro territorio. Due iniziative diverse ma unite da un grande messaggio: la forza della comunità, l’importanza della prevenzione e il valore dello stare insieme per una causa che riguarda tutti” conclude Monica Picca