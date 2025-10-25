Smartwings inaugura il nuovo collegamento diretto Roma – Praga

Giovedì 23 ottobre 2025 la cerimonia del taglio del nastro con il primo volo

È decollato dall’aeroporto “Leonardo da Vinci” di Roma Fiumicino il primo volo diretto Smartwings per Praga, un importante passo avanti nell’espansione del network della compagnia che rafforza il legame tra Italia e Repubblica Ceca.

Smartwings, la più grande compagnia aerea ceca e presente sul mercato da 28 anni, continua così il proprio percorso di crescita in Europa, offrendo nuove opportunità di viaggio e connessione tra le due capitali.

Alla cerimonia del taglio del nastro, svoltasi presso il gate di imbarco, hanno preso parte Jan Toth, Product Manager di Smartwings, Federico Scriboni, Director Aviation Business Development di Aeroporti di Roma, il CEO e la rete commerciale di Spazio GSA, General Sales Agent di Smartwings in Italia, insieme ai passeggeri del volo inaugurale, protagonisti di un momento celebrativo prima della partenza verso la capitale ceca.

Il nuovo collegamento Roma–Praga è entrato in servizio giovedì 23 ottobre 2025, con quattro frequenze settimanali (lunedì, giovedì, venerdì e domenica) nell’ambito della stagione invernale 2025/26. A partire dal 29 marzo 2026, con l’avvio dell’orario estivo 2026, il collegamento diventerà giornaliero, offrendo ai passeggeri ancora più flessibilità e possibilità di scelta.

“Siamo felici di inaugurare il nuovo collegamento diretto tra Roma e Praga, che rappresenta un passo importante nella strategia di espansione di Smartwings in Europa – dichiara Jan Toth, Product Manager di Smartwings – L’Italia è un mercato chiave per noi, e questo collegamento offrirà, a un numero sempre maggiore di viaggiatori, la possibilità di scoprire la magia e il fascino di Praga con un volo diretto, comodo e conveniente”.

“Siamo molto lieti di dare il benvenuto a Smartwings a Roma Fiumicino con il nuovo collegamento su Praga, una destinazione di grande interesse sia per il traffico leisure che per quello business – ha aggiunto Federico Scriboni, Director Aviation Business Development di Aeroporti di Roma – Questa nuova rotta arricchisce l’offerta di collegamenti verso l’Europa centrale e conferma la capacità di Fiumicino di attrarre nuove compagnie aeree internazionali, grazie a un mercato in continua crescita e ad un aeroporto dalla riconosciuta eccellenza per la qualità dei servizi e soddisfazione dei clienti”.

“Siamo orgogliosi di continuare ad affiancare Smartwings nel suo sviluppo sul mercato italiano e di rappresentare una compagnia che punta su qualità, efficienza e accessibilità – ha commentato Francesco Sgambelluri, CEO di Spazio GSA General Sales Agent di Smartwings in Italia – L’apertura del collegamento da Roma Fiumicino si inserisce in una strategia di consolidamento che guarda con grande attenzione all’Italia: Smartwings è già presente con collegamenti stagionali da Lamezia Terme, Catania, Olbia e Cagliari. Come General Sales Agent, il nostro ruolo è promuovere e supportare la compagnia attraverso una rete commerciale capillare e servizi dedicati alle agenzie di viaggio e ai passeggeri”.

Nella foto da sinistra: Francesco Sgambelluri, CEO Spazio; Mgr. Robert Mikoláš, Direttore del Centro Ceco di Roma; Tiziana Ricceri, Aviation & Airline Marketing Specialist di ADR; Federico Scriboni, Director Aviation Business Development di ADR; Jan Toth, Product Manager di Smartwings; Francesco Veneziano Claudio Novembrini, Sales & Marketing Manager di Spazio; Claudio Faustini, Head of Route Development di ADR