Sindaco Baccini, pronto al decollo progetto “Turismo delle Radici”

“Nuovo Waterfront” per il porto canale e restyling per il Borgo dei Bonificatori

Il porto canale diventerà un “nuovo Waterfront” per Fiumicino; ed il borgo dei bonificatori ad Isola Sacra avrà una nuova “vita”. Sono questi i primi obiettivi cardine al centro del progetto del “Turismo delle Radici” che l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Mario Baccini ha in rampa di lancio. Interventi che puntano a far diventare la città aeroportuale sempre più un volano turistico e passano, per l’appunto, attraverso la riqualificazione del Borgo dei bonificatori di Isola Sacra, nella zona lungo l’asse di via Redipuglia e della “Madonnella”, vicino la Necropoli di Porto, la Basilica paleocristiana di Sant’Ippolito e le Terme di Matidia, ed il restyling del porto canale.

“Il nostro Comune, grazie ad una procedura del ministero degli Esteri, incaricato dalla presidenza del Consiglio, è stato selezionato, da cinque Enti, per il progetto “Turismo delle Radici”, di cui stiamo presentando le schede progettuali e che sono in fase di valutazione da parte dell’Ente attuatore. Se saremo meritevoli, il primo finanziamento che sarà assegnato sarà nell’ordine di 20 milioni di euro da investire nel settore turistico. Abbiamo presentato come proposta la riqualificazione di tutto il Borgo dei Bonificatori, all’Isola Sacra, e quella del porto canale che, quando sarà avviato lo spostamento previsto di tutta la flotta peschereccia nella nuova Darsena e di molte attività cantieristiche, oggi presenti sulla Darsena e lungo l’asse del Tevere, nel nuovo porto commerciale, avrà un nuovo volto, compresa l’elettrificazione, diventando un “waterfront” ed una vera passeggiata verso mare”, spiega Baccini. “Viste le straordinarie potenzialità che avremo attraverso investimenti pubblici e privati – prosegue il Primo Cittadino – nascerà una Fondazione, che si chiamerà “Fiumicino 3000”, che servirà per pianificare e porre a sistema tutte le iniziative economiche che metteremo in campo sul territorio, con la partecipazione, in un unico “contenitore”, di tutte le forze ed intelligenze culturali, imprenditoriali ed economiche, più vive, che hanno interesse al sostegno ed allo sviluppo della città”: dalla nuova pianificazione urbanistica al come investire in nuove strutture nella scuola, nel sociale, ecc. Un concorso di “cervelli” che aiuteranno l’amministrazione in termini di idee, studi, programmazione, come va lore aggiunto alle iniziative in proprio del Comune”.

Infine, tra non molto, verrà portato in consiglio comunale il varo della “Fiumicino Turismo” per il lancio del brand e la promozione del territorio e della città del futuro