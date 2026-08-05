Sicurezza stradale, arriva il Vergilius Plus sull’Aurelia: controlli della velocità media su oltre 11 chilometri

Il nuovo sistema gestito dalla Polizia Stradale è attivo nel tratto tra Massimina, Castel di Guido, Fregene e Aranova per incentivare il rispetto dei limiti e ridurre gli incidenti

di Dario Nottola

Novità anche sulla via Aurelia, nel tratto controllato che comprende le uscite di Massimina, Castel di Guido, Fregene ed Aranova, per un totale di oltre 11 chilometri: Polizia Stradale e Anas hanno adottato il nuovo sistema di rilevazione della velocità media Vergilius Plus.

Il Vergilius Plus è un sistema di controllo evoluto, pensato per monitorare costantemente il traffico veicolare. Grazie a telecamere avanzate, con lettura automatica delle targhe e identificazione della categoria dei mezzi, il sistema è in grado di controllare la velocità dei veicoli, inducendo gli automobilisti a mantenere comportamenti corretti e ridurre così il rischio di incorrere in un sinistro stradale.

L’obiettivo del nuovo sistema, omologato, è regolarizzare il traffico, modificando il comportamento dei conducenti e incentivandoli a rispettare i limiti di velocità lungo l’intero percorso sottoposto a controllo.

Il sistema Vergilius Plus sarà gestito dalla Polizia Stradale, che accerterà le infrazioni ed emetterà i relativi verbali. Sarà attivo su 36 tratte stradali ed autostradali, per uno sviluppo chilometrico complessivo di circa 211 km, in entrambe le direzioni di marcia:

Autostrada A2 “Del Mediterraneo”, tra Salerno e Buonabitacolo (SA);

Strada Statale 1 Aurelia, tra il km 11+950 e il km 23+500;

Strada Statale 7 quater “Domitiana”, dal km 44+630 al km 54+300;

Strada Statale 309 “Romea”, tra il km 1+680 e il km 7+080;

Strada Statale 145 Var “Sorrentina”, all’interno della Galleria Santa Maria di Pozzano, dal km 0+072 al km 4+950.

Attraverso sistemi intelligenti ed evoluti, come il Vergilius Plus, sarà possibile migliorare la sicurezza stradale e ridurre i sinistri dovuti all’eccesso di velocità. Per informazioni sui tratti stradali e sui limiti di velocità, vedi il link: https://stradeanas.it/it/controlla-la-velocita-con-vergilius.