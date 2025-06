Sicurezza Stradale Fregene, Graux: “Un Ringraziamento all’Assessore Onorati e al Presidente Feola”

“La situazione che vedeva la segnaletica in condizioni precarie è stata presa in carico con la massima celerità”

Dopo l’appello lanciato da Massimiliano Graux, Membro della Federazione Provinciale di Roma di Fratelli d’Italia, sulla sicurezza stradale a Fregene, dopo una serie di incidenti, con feriti, avvenuti di recente, il suo ringraziamento all’Assessore Onorati e al Presidente Feola, per il ripristino delle segnaletica stradale.

“Desidero esprimere il mio più sentito ringraziamento all’Assessore ai Lavori Pubblici, Giovanna Onorati, e al Presidente della Commissione, Roberto Feola, per la loro pronta e decisiva attivazione in seguito alla mia segnalazione riguardo l’emergenza stradale nella nostra zona” afferma Massimiliano Graux.

“La situazione – prosegue – che vedeva la segnaletica in condizioni precarie e necessitante di un urgente ripristino, è stata presa in carico con la massima celerità, dimostrando un’attenzione encomiabile per la sicurezza dei cittadini di Fregene”.

“Apprezzo profondamente la loro immediata risposta e l’impegno profuso nel voler risolvere una problematica così rilevante. Ora, resto in attesa della convocazione della commissione preposta, con la quale spero di poter collaborare attivamente per analizzare e definire le prossime azioni da intraprendere sul territorio di Fregene, al fine di garantire una viabilità più sicura e funzionale per tutti” conclude Graux

(Immagine da web)