Sicurezza, legalità e accoglienza: l’Oratorio di Fregene rinnova il suo volto

Tra interventi strutturali, formazione dei volontari e l’arrivo del defibrillatore donato, cresce l’impegno della comunità per un ambiente più protetto

di Dario Nottola

Una ventata di aria nuova accoglie da oggi tutte le persone che frequentano l’oratorio nella parrocchia Santa Maria Assunta a Fregene e che transitano su via Porto Conte. Ben visibile a tutti campeggia la frase scelta e creata dai ragazzi: “Nello sport, come nella vita, la cultura della legalità è il respiro della vittoria: solo chi corre con animo pulito può sentire la libertà del traguardo”. Una frase che sintetizza perfettamente il percorso che l’oratorio, insieme alle scuole ed alle istituzioni, sta portando avanti in questi mesi con il progetto “Legalmente Marciando”.

È un invito “forte, autentico, rivolto ai giovani che saranno il futuro del nostro domani – spiegano il parroco Don Giuseppe Curtò e Tommaso Campennì, Responsabile dell’Oratorio – ogni volta che passeranno davanti a quelle parole, ogni volta che alzeranno lo sguardo entrando in oratorio, troveranno uno stimolo quotidiano a scegliere la strada della correttezza, del rispetto e della responsabilità. Sarà per loro un promemoria costante che i veri traguardi si raggiungono solo con lealtà e impegno. Per questo intervento ringraziamo per il loro prezioso contributo la famiglia Orlandi/Saioni, lo stabilimento Il Blu Fregene e Imag0 – Eventi, Grafica, Visual”.

Nei prossimi giorni i volontari dell’oratorio provvederanno anche alla sistemazione dei mattoni e dei muri per rendere l’ambiente ancora più bello e accogliente.

Nelle scorse settimane, grazie alla disponibilità di Domenico Putino della Salvamento Fregene, circa dieci volontari dell’oratorio hanno seguito un corso di primo soccorso e di utilizzo del defibrillatore semiautomatico. Un’iniziativa collegata al progetto Legalmente Marciando – Il Gioco Pulito, grazie al quale alcune attività commerciali del territorio hanno donato un defibrillatore, “che ringraziamo sentitamente”, aggiungono.

Il nuovo defibrillatore è ora posizionato all’interno dell’oratorio e, con personale formato al suo utilizzo, può garantire maggiore sicurezza e prontezza in caso di necessità.

“Un ingresso nuovo, personale preparato, uno strumento salva-vita: un percorso impegnativo che porta i suoi frutti e che dimostra ancora una volta quanto la collaborazione tra istituzioni, comunità e volontari rappresenti la strada vincente. Grazie a tutti per il continuo impegno che, ogni giorno, rende il nostro oratorio un luogo migliore”, concludono Don Giuseppe e Campennì.