Sicurezza in mare e sinergia istituzionale: il Direttore Marittimo in visita a Fiumicino

Il Capitano di Vascello Nicastro incontra il personale della Capitaneria di Porto di Roma e indica le nuove priorità operative per il Lazio

Si è svolta nella mattinata odierna la visita del Direttore Marittimo del Lazio – Capitano di Vascello (CP) Cosimo NICASTRO presso la sede della Capitaneria di Porto di Roma a Fiumicino.

Il Direttore Marittimo è stato ricevuto dal Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Roma – Capitano di Vascello (CP) Emilio CASALE che ha rappresentato le tematiche più rilevanti connesse alle numerose attività svolte dalla locale Capitaneria di Porto nell’ampia area di giurisdizione che interessa la costa dei Comuni di Roma, Fiumicino, Pomezia ed Ardea e che comprende anche l’Area Marina Protetta delle Secche di Tor Paterno.

Il Direttore Marittimo, che ha presieduto l’Assemblea con tutto il Personale Militare e Civile in Servizio nella sede, ha espresso il suo compiacimento per il lavoro quotidianamente svolto con passione, alto senso del dovere e spirito di sacrificio, dal Personale della Capitaneria di Porto di Roma a favore della collettività e dell’utenza marittima e portuale ed ha indicato le linee ispiratrici del suo ruolo che vedono come fattore determinante il coordinamento delle attività delle Autorità Marittime del Lazio e la collaborazione tra le stesse.