Sicurezza: il Comune al lavoro per una nuova caserma dei Vigili del Fuoco nel territorio comunale

Baccini: “Metteremo in campo tutte le risorse necessarie per individuare l’area più adatta”

Si è svolto presso la sede comunale di Fiumicino un incontro tra il Sindaco Mario Baccini, il Vicesindaco Giovanna Onorati, la Comandante dei Vigili del Fuoco di Roma, ingegner Biancamaria Cristini, il Funzionario Rosario Nacci e una squadra di volontari del Corpo.

L’obiettivo dell’incontro è stato quello di avviare una collaborazione per individuare un’area idonea alla realizzazione di una nuova caserma dei Vigili del Fuoco sul territorio comunale al fine di rafforzare il presidio di sicurezza.

“Ringrazio il Corpo dei Vigili del Fuoco per l’impegno e la professionalità con cui proteggono quotidianamente la nostra comunità – ha dichiarato il Primo Cittadino – Metteremo in campo tutte le risorse necessarie per individuare l’area più adatta e garantire un presidio efficiente“.

“Stiamo valutando soluzioni che ci consentano di potenziare la nostra presenza sul territorio – ha spiegato il vice comandante Cristini – Attualmente disponiamo di una sede presso l’aeroporto Leonardo Da Vinci, ma è necessario avere una struttura più funzionale, in grado di rispondere in modo tempestivo alle esigenze di una città in continua espansione, anche grazie all’aumento del nostro personale previsto a breve”.