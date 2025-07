Sicurezza e sviluppo del territorio, il Sindaco Baccini incontra il Questore di Roma

“Un impegno quotidiano, quello della mia amministrazione, per garantire un territorio più sicuro e vivibile”

Il Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini ha incontrato il Questore di Roma, Roberto Masucci per discutere e affrontare le numerose criticità legate alla sicurezza e ai servizi amministrativi connessi al territorio comunale.

“Il Questore ha dimostrato una grande attenzione nei confronti della Città di Fiumicino – ha dichiarato il Primo Cittadino – e l’ho ringraziato per aver già disposto il rafforzamento del nostro commissariato. Durante l’incontro di oggi ho illustrato una serie di questioni che meritano ulteriori approfondimenti e un’azione sinergica tra le istituzioni e le Forze dell’Ordine”.

“Per questo chiederò una consultazione anche con il Prefetto, Lamberto Giannini, al fine di portare tali tematiche all’interno del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, con particolare attenzione allo sviluppo economico della città di Fiumicino, strettamente connesso alla sicurezza e al benessere della nostra comunità. Un impegno quotidiano quello della mia amministrazione, per garantire un territorio più sicuro e vivibile, in costante dialogo con le autorità competenti” ha concluso Baccini