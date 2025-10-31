Sicurezza a Fregene, Cerulli (FdI) ottiene l’intervento sul parco di via Maiori

Lavori immediati dopo il sopralluogo. Graux (FdI): “Così si tutela il territorio”

Il parco di via Maiori a Fregene è stato temporaneamente chiuso per consentire interventi di messa in sicurezza e riqualificazione. La decisione segue le segnalazioni dei cittadini e un sopralluogo della consigliera comunale Federica Cerulli (FdI), che ha riscontrato giochi danneggiati, rifiuti e alberi in condizioni critiche. Gli uffici comunali, dopo la verifica tecnica, hanno disposto l’abbattimento delle piante pericolanti e la sostituzione delle attrezzature usurate. I lavori avranno una durata stimata di circa una settimana. Sulla vicenda è intervenuto anche Massimiliano Graux (FdI), sottolineando la necessità dell’intervento a tutela della sicurezza pubblica.

“La sicurezza prima di tutto”. È con questo principio che la consigliera comunale di Fratelli d’Italia Federica Cerulli ha proposto l’intervento del Comune sul parco di via Maiori a Fregene, dopo le numerose segnalazioni dei cittadini riguardanti una situazione di sporcizia e giochi rotti.

“Durante il sopralluogo effettuato personalmente – spiega Cerulli – ho constatato la presenza di diversi rifiuti abbandonati, giochi rotti e aree non curate. Inoltre, ho potuto notare che alcuni pini e altri alberi presenti nel parco non versavano in buone condizioni. Ho quindi segnalato immediatamente la situazione agli uffici comunali, che hanno prontamente effettuato una verifica tecnica (VTA) confermando che diversi alberi erano ormai compromessi e da abbattere per ragioni di sicurezza”.

La chiusura del parco, disposta nella giornata di ieri, avrà una durata di circa una settimana, dieci giorni al massimo, per consentire le operazioni di messa in sicurezza e abbattimento delle piante pericolanti. Successivamente, partirà la fase di riqualificazione con la sostituzione dei giochi danneggiati e l’installazione di nuove attrezzature per bambini, così da restituire alla cittadinanza uno spazio sicuro e pienamente fruibile.

“Ringrazio i cittadini – conclude Cerulli – che con senso civico hanno segnalato i problemi e gli uffici che sono intervenuti con tempestività. L’obiettivo è restituire ai più piccoli e alle loro famiglie un’area verde curata, sicura e attrezzata”.

Sulla vicenda interviene anche Massimiliano Graux (FdI Provincia di Roma): “Ringraziando la Consigliera Cerulli per l’attenzione e la solertia dimostrate, ritengo che la chiusura del parco non sia un disagio, ma un atto di responsabilità verso la comunità. Solo garantendo la sicurezza e la manutenzione costante dei nostri spazi pubblici potremo favorire la socialità e il benessere delle famiglie. È così che si dimostra attenzione concreta al territorio, non con le parole ma con i fatti”.